ALLEREDE SATSET: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener de allerede har satset på Oslopolitiet med 30 millioner som ble satt av til Oslo sør i statsbudsjettet i høst. Og vil spore virkningen av de pengene først.

Forsvarer at Oslo-politiet ikke fikk mer penger i vår

Publisert: 10.06.18 19:49

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) utpekte å få orden i Oslo som sin første stor sak, men politiet fikk ikke en krone ekstra i budsjettet i mai.

VG kunne i helgen avsløre hvordan Oslos største gjengtrussel har bygd seg opp over mer enn ti år – uten at politiet har klart å stoppe dem . Internt i politiet har det over flere år kommet advarsler om at gjengmiljøet på Holmlia er ute av kontroll.

Da Tor Mikkel Wara (Frp) tok over som justisminister etter Sylvi Listhaug (Frp) pekte han ut ungdomskriminaliteten i Oslo som sin første store sak. Da regjeringen la frem revidert statsbudsjett den 15. mai, kom det imidlertid ingen nye ekstrabevilgninger til Oslo-politiet.

Samtidig var Holmlia preget av flere grove voldsepisoder og intern gjengkonflikt.

En av enhetene i Oslopolitiet som har ansvaret for å hamle opp med miljøet, understreker at Oslopolitiet utfordres på kapasitet og ressurser .

– Har fått 30 millioner

Justisministeren forsvarer at det ikke kom en krone ekstra til politiet i mai slik:

– I revidert reviderer man et budsjett, det er ikke tidspunktet for satsinger. Det er fordi du da ser på nye hendelser siden sist. Når det gjaldt Oslopolitiet, er det slik at de har fått 30 millioner kroner i 2018 og de skal bruke dem og vise hvordan den ekstra bevilgningen benyttes, svarer Wara.

– Revidert er ikke tidspunktet, det er i de ordinære budsjettprosessene vi gjør satsingen. Det er også slik at vi skal vite hva pengene går til, sier justisministeren.

Dette fikk penger i revidert Da KrF ble enige med Høyre, Frp og Venstre om revidert nasjonalbudsjett i slutten av mai, var dette noen av hovedgrepene som ble gjort: 100 millioner kroner til flere barnehagelærere



50 millioner kroner til økt nødhjelp over bistandsbudsjettet



20 millioner kroner til kjøp av flere plasser innen rusomsorgen



10 millioner kroner til rekruttering av flere fastleger Les mer om revidert budsjett hos E24 .

Vil først se resultater av ekstrabevilgning

Allerede i 2016 slo en hemmelig etterretningsrapport alarm om gjengmiljøet på Holmlia -og advarte om at det kunne bli den største gjengtrusselen i Oslo i fremtiden.

Det har de blitt.

I statsbudsjettet for 2018, som ble lagt frem på høsten i fjor, ble det satt av 30 millioner ekstra til Oslopolitiet for «en styrket politiinnsats i Oslo sør».

– Det er Holmlia og Søndre Nordstrand, fordi man har sett en utvikling der som har vært bekymringsfull, sier justisministeren.

– Hvilken effekt kan man spore av de pengene nå?

– Bare noen måneder ute i 2018 er det vanskelig å si det. Dette er både rettet mot den harde kriminaliteten og å forebygge rekruttering, sier justisministeren.

– Vi er i det året hvor bevilgningen er gjort, og vi er bare noen måneder ut i det året, legger han til

– Dette er en situasjon som har forverret seg over år …

– Ja, og ekstrabevilgningen kom i år, sier Wara.

– Du mener 30 millioner vil være nok?

– Vi må la året gå først, sant. Men jeg har ikke lagt prestisje i dette. Jeg har vært justisminister i noen uker og er villig til å se på dette med åpne øyne. Men jeg er helt bestemt på at vi ikke skal ha den utviklingen i Oslo som alle andre storbyer i Europa har, sier Wara.

Vil ikke love videreføring av Oslo-midler

Oslopolitiet opplyser til VG at de 30 millionene skal gå til nyansettelser, og at det per nå er ansatt 10 personer til forebyggende arbeid. Totalt planlegger de å få 41 nye årsverk ut av de 30 millionene. De fleste ansettes nå i sommer, så de bare koster et halvt årsverk i 2018.

– Hva skjer neste år? Er dette en bevilgning dere er beredt på å videreføre eller forventer dere at Oslopolitiet neste år skal omprioritere og selv ta regningen for de ansatte?

– Det er for tidlig å si, om neste års budsjett. Jeg vil ikke si noe om neste års budsjett. Dette jobber vi med og det vil bli fremlagt til høsten. Det er ulike måter å løse budsjettspørsmål, svarer Wara.

– Du vil ikke love at dere skal fortsette å finansiere disse stillingene?

– Jeg vil love at vi skal fortsette kampen mot kriminalitet. Så skal vi prioriteringer slik at pengebruken til enhver tid er best mulig. Det betyr at når vi bevilger penger, så evaluerer vi pengebruken også, sier justisministeren.

Regjeringen stemte i april ned et forslag i Stortinget som SV, Ap og Sp sto bak om at politiet måtte får en permanent tilværelse på Holmlia i Oslo og at byene måtte sikres «tilstrekkelige politiressurser» til å bekjempe gjengkriminalitet.

