ÅSTED: På denne hybelen i Asker ble den 31 år gamle norskiraner funnet død 22. januar i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Tiltale: MC-medlemmer drepte eks-medlem med vektstang

Publisert: 13.06.18 17:15 Oppdatert: 13.06.18 18:28

INNENRIKS 2018-06-13T15:15:12Z

To medlemmer av MC-klubben Rock Machine er tiltalt for å ha drept en mann som seks uker tidligere skal ha blitt kastet ut av klubben. I tillegg er presidenten og to andre medlemmer tiltalt for grov kroppsskade.

Søndag 22. januar i fjor ble en 31 år gammel norskiraner funnet død i sitt eget hjem i et rolig villastrøk i Asker .

Nå er to medlemmer av den nå oppløste MC-klubben Rock Machine tiltalt for å ha drept ham med slag og spark med hodet, nakken og overkroppen.

De erkjenner ikke straffskyld for drap.

– Avdøde skal ha vært medlem i klubben. På et tidspunkt oppsto det en konflikt mellom han og øvrige medlemmer. Den eskalerte og så valgte de å reise hjem til ham, sier statsadvokat Alvar Randa til VG.

Rock Machine er en såkalt «enprosentklubb» som betyr at de tilhører MC-miljøet, men at politiet vurderer deler av deres virksomhet som kriminell.

Ifølge tiltalen skal 28-åringen gjentatte ganger ha slått avdøde i hodet og nakken med en vektstang, men 34-åringen holdt mannen nede.

Obduksjonsrapporten viser at 31-åringen ble slått 23 ganger. Ifølge tiltalen døde norskiraneren etter kort tid som følge av omfattende hodeskader med derav følgende nedsatt bevissthet og nedpusting av blod.

VG får opplyst at politiet fant 28-åringens DNA både på vektstangen og på 31-åringen.

Advokat Mette Yvonne Larsen forsvarer en av de to drapstiltalte.

– Den fornærmede hadde så stor mengde med rusmidler i blodet at det er tvilsomt hvorvidt han døde av slagene han ble påført eller om han døde av ruspåvirkning. Jeg har bedt om ny rettsmedisinsk vurdering siden februar i år, men ikke blitt hørt. Min klient erkjenner ikke straffeskyld, sier hun til TV 2.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Trygve Staff, som forsvarer den andre drapstiltalte.

Tre andre medlemmer i klubben er tiltalt for grov kroppsskade fordi påtalemyndigheten mener de oppfordret til og/eller godkjente at 28-åringen og 34-åringen begikk volden. Ingen av de tre erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne.

Advokat Tom Barth-Hofstad forsvarer en av mennene tiltalt for grov kroppsskade. Han forteller til VG at klienten mener situasjonen aldri skulle oppstått.

– Det var ikke noe som skjedde i regi av klubben. Det var en situasjon som kom ut av kontroll. Han synes det er veldig synd, sier han til VG. Ifølge Barth-Hofstad visste ikke klienten hva som hadde skjedd før saken kom ut i media.

Trusler

«Jævla rock machine horeunger!! Eller skal vi si cock machine».

Denne meldingen la den 31 år gamle mannen ut på sin Facebook-side bare timer før han døde.

« You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & I will fuckin end you!», skrev også mannen i en status samme dag.

Meldingene skal ha vært rettet mot de tiltalte mennene, som samme dag først oppsøkte avdødes leilighet for å skremme ham til stillhet, får VG opplyst. Seks uker tidligere skal norskiraneren ha blitt kastet ut av Rock Machine.

Trusler i begge retninger ville ingen ende ta, og i en lukket Facebook-chat mener politiet at flere medlemmer i MC-klubben diskuterte videre hva de skulle gjøre med 31-åringen.

31-åringen hadde da truet med å drepe barnet til et medlem, partere en hund, sprenge en bil og sendte en video av personer som fikk hodet kappet av. VG får opplyst at politiet likevel mener at de andre MC-klubbmedlemmene ikke tok truslene på alvor.

Totalt er syv menn med tilknytning til Rock Machine tiltalt i saken.

«Blackout»

Dagen etter at norskiraneren døde skrev en venn av 31-åringen følgende på Facebook: « Yo er d liv i deg?? De har finni en død norskiraker fra vårt kull i asker??! Gi lyd fra deg mann!»

Da lå mannen død i hybelen, mens det herjet kaos i MC-miljøet.

VG får opplyst at 34-åringen har forklart at de oppsøkte 31-åringen og tok seg inn i hans hybel ved å knuse et vindu. De tre endte opp i en voldsom slåsskamp, hvor 31-åringen endte med å bli lagt i bakken. 34-åringen har videre fortalt at han holdt 31-åringen nede, mens 28-åringen slo 31-åringen med vektmanualen.

34-åringen har forklart at han ikke tenkte tanken om at volden mot 31-åringen var livsfarlig. 28-åringen har forklart at han fikk «blackout» fra han satte foten inn døren hos 31-åringen og at han ikke husker noe frem til han våknet dagen etter.

Rock Machine ble opprinnelig startet i Canada på 80-tallet, og havnet i en blodig krig med Hells Angels fra 1994 til 2002. En rekke medlemmer gikk over til Bandidos i 1999, og klubben ble mer eller mindre oppløst.

På slutten av 2000-tallet ble klubben startet på nytt, og havnet i klammeri med Bandidos. Klubben har senere spredd seg til blant annet USA, Australia, Tyskland, Frankrike og Norge. Flere av medlemmene har nå gått inn i en annen énprosentklubb på Østlandet.