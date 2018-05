FULL FYR: Bygget i Fløtninga i Skien, som er et av byens eldste, ble totalskadet. Foto: Ole Bjørn Ulsnæs

Et av Skiens eldste bygg brant: Tre personer siktet

Publisert: 26.05.18 11:56

Tre menn i 30- og 40-årene er siktet for grovt skadeverk i forbindelse med branner i to bygninger i Skien sentrum fredag.

Det bekrefter politiadvokat Andreas Haugen i Sørøst politidistrikt til Varden lørdag morgen.

– De tre ble pågrepet i halv elleve-tiden fredag kveld og kjørt til arresten. De er siktet for grovt skadeverk i forbindelse med brannene i Lundegata og Schwachs gate, sier Haugen.

Byens eldste bygg

Det var rundt klokken halv fire fredag ettermiddag at politiet rykket ut til den gamle prestegården i Lundegata i Skien etter melding om brann.

Iherdig innsats fra brannvesenet sørget for at bygget, som er et av byens eldste og et av få som overlevde den store bybrannen i 1886, ikke fikk større skader.

Mens brannvesenet holdt på å slukke brannen i Lundegata, gikk alarmen på nytt. 200 meter nedi gaten, i et ubebodd bygg i Schwachs gate, hadde det nemlig også tatt fyr. Der ble det en større brann, hvor slukningsarbeidet pågikk langt utover fredagskvelden.