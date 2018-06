MILITÆRTRENING: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpner for lengre treningsopphold for amerikanske marinesoldater i Norge. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Regjeringen åpner for lengre og økt tilstedeværelse for amerikanske soldater

Publisert: 12.06.18 12:47 Oppdatert: 12.06.18 14:26

Tilstedeværelsen av amerikanske soldater på norsk jord forlenges, og Regjeringen åpner for at aktiviteten kan utvides.

Ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er regjeringen åpen for at utenlandske styrker omfattet av rotasjonsordningen kan trene på norsk jord i ytterligere fem år, og med mulighet for å utvide aktiviteten.

Antallet vil øke fra 330 til rundt 700 amerikanske soldater på Værnes og Setermoen, dersom dialogen med USA fører frem.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen informerte om avgjørelsen i Stortingets vandrehall.

– Dette er ikke permanent tilstedeværelse, men det handler om at våre allierte kan øve sammen med norske styrker. Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig, er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid sier Bakke-Jensen.

– Uthuling av basepolitikken

SV-leder Audun Lysbakken er uenig i beslutningen.

– Å plassere amerikanske soldater fast i Indre Troms, samt doble antallet US Marines i Norge, er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Norge vikles inn i stormaktsspillet i stedet for å stå for en selvstendig sikkerhetspolitikk, sier Lysbakken til NTB.

Han er i tvil om utvidelsen er i tråd med norsk basepolitikk, og overfor NTB kaller han det en «uthuling».

– Regjeringen dreier norsk forsvarspolitikk i retning større avhengighet av USA, samtidig som den ikke makter å prioritere vårt eget nasjonale forsvar, sier Lysbakken.

Utenriksminister Søreide var imidlertid klar på at avgjørelsen er godt innenfor retningslinjene i basepolitikken da hun kommentere avgjørelsen overfor pressen i formiddag.

– Øvelsene er viktige for vår forsvarsevne, og for NATO. Dette er helt i tråd med basepolitikken, som ikke er til hinder for alliert øving og trening i Norge. Det er ingen amerikanske baser på norsk jord, men flere utenlandske soldater, sier Søreide.