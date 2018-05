RYKKET UT: Ambulansepersonell jobber på stedet etter at to personer ble hentet opp fra Nidelva. Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix

To menn hentet opp fra Nidelva

Publisert: 10.05.18 16:29 Oppdatert: 10.05.18 19:02

Tilstanden er alvorlig for en 18 år gammel mann og en 20 år gammel mann etter at de ble hentet opp av Nidelva.

Politiet satte i gang redningsaksjonen etter at vitner hadde sett en mann i elven i sentrum av Trondheim . Like etter ble to personer hentet opp i nærheten av Gamle Bybro. De fikk livreddende førstehjelp på stedet, før de ble fraktet til St. Olavs hospital.

– En av dem gikk ut i elven, og ble tatt av strømmen. Den andre gikk da ut for å forsøke å redde den første, men så ble også han tatt. De ble funnet etter omtrent ti minutter, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til VG.

Han bekrefter at de pårørende er varslet. Ifølge St. Olavs hospital er det en 18 år gammel mann og en 20 år gammel mann. For den yngste er tilstanden alvorlig, men stabil. For den eldste er tilstanden meget alvorlig og ustabil, opplyser sykehuset.

– Det var flere vitner som så dette, men omstendighetene er fortsatt noe uklare. Noen av de pårørende var til stede, og de blir nå tatt hånd om, sier han.

Politiets innsatsleder på stedet, Tonje Westadi, bekrefter langt på vei hendelsesforløpet overfor Adressa .

– Det skal være to menn som har oppholdt seg på et skjær like ovenfor bybroa ved Gåsaparken. Den ene skal ha fått problemer, mens den andre da hoppet etter for å hjelpe. Det var vitner og pårørende som varslet.

