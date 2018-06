RAN: Politiet sikret spor på stedet torsdag kveld og natt. Foto: Helge Mikalsen /VG

Bensinstasjon i Oslo ranet

Publisert: 08.06.18 01:14 Oppdatert: 08.06.18 01:34

En Shell-bensinstasjon på Nedre Rommen i Oslo ble ranet torsdag kveld. Én ansatt ble utsatt for vold.

Den ansatte ble ikke alvorlig skadet. Raneren er beskrevet som en mann, godt trent, høy med kort mørkt hår. Han skal ha hattmørke solbriller og svart T-skjorte med Nike-logo. Han skal ha snakket gebrokkent norsk og hatt sort sekk.

Politiet har ikke fått opplysninger om at det er brukt noe våpen, men legger til at raneren trolig hadde med seg fiskestang.

– Den ansatte har noen små skrubbsår. Han har nok fått litt tøff behandling. Vi har ikke fått opplysninger om at det skal ha blitt brukt noe våpen. Han har nok bare blitt utsatt for fysisk vold, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til VG.

Rundt midnatt opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt til VG at de er ferdig med åstedsundersøkelsene og sikring av spor, og har avsluttet søket etter gjerningsmannen.

– Ingen er foreløpig pågrepet. Den ansatte går det greit med. Han har blitt utsatt for noe vold, men han framstår som lettere eller mindre skadet. Vi har søkt området ganske grundig, men vi avsluttet søket nå. Det er innhentet overvåkningsbilder, sier han.

Saken vil bli etterforsket. Politiet fikk melding om ranet klokken 22 torsdag kveld.