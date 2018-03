TRIST: Leder av KrF i Bergen, Per Erik Gåskjenn (t.v), og KrF-gruppeleder i Bystyret, Trygve Birkeland, mener varaordfører Marita Moltus utmeldelse fra partiet først og fremst er trist. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Leder i Bergen KrF om Moltus utmeldelse: – Det er ingen ønskelig situasjon

Signe Rosenlund-Hauglid

Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: 05.03.18 17:30

2018-03-05

BERGEN (VG) Per Erik Gåskjenn, leder i Bergen KrF, synes det er trist at Marita Moltu har valgt å trekke seg fra partiet. Men mener den politiske gjennomslagskraften til byrådspartiene vil bestå på tross av mindretall i Bystyret.

– Det er ingen ønskelig situasjon, men jeg respekterer hennes avgjørelse og ønsker henne lykke til videre, sier leder i KrF i Bergen , Per Erik Gåskjenn til VG.

Det ble i dag kjent at varaordfører Marita Moltu i Bergen melder seg ut av Kristelig Folkeparti . Med det mister byrådspartiene flertallet i bystyret i Bergen.

Moltu skriver blant annet i en pressemelding at hun har mistet tillit til KrF som parti, både lokalt og nasjonalt.

Det var Bergens Tidende som meldte dette først.

– Når en såpass sentral politiker melder seg ut, er det ekstra beklagelig sett fra vårt ståsted. Dette er en situasjon vi bare må forholde oss til. Vi er et parti med stor bredde, både når det gjelder politikk og gjennomslagskraft, sier Gåskjenn.

Bystyret i Bergen består av 67 representanter, og bak dagens byråd står Ap, Venstre og KrF med til sammen 34 representanter. Når Moltu nå går ut av KrF, vil hun fortsatt bli sittende i bystyret og fortsatt inneha vervet som varaordfører. Men byrådet har nå bare 33 representanter bak seg, og dermed ikke flertall.

– Nødt til å gå noen runder internt

Gåskjenn anerkjenner at Moltus utmeldelse vil føre til at partimedlemmene i byrådet vil gå noen runder internt, for å få klarhet i hvordan de skal håndtere utmeldelsen til en sentral politiker i kommunen.

– Vi er nødt til å ta noen runder innad for å finne ut hvordan vi skal forholde oss til situasjonen, sier han.

– Hvordan vil dette påvirke Bergen KrFs mulighet til å få gjennomslag for politiske saker i fremtiden?

– Det gjenstår å se. Det er ikke sikkert Moltu vil stemme imot byrådet i ulike saker. Hun var sentral i forhandlingene om byrådsplattformen som vi har i dag, og det kan tenkes at hun fortsetter å være en viktig støttespiller for byrådet, sier Gåskjenn.

– Vil ikke utløse noen krise

Gruppeleder i Bergen KrF, Trygve Birkeland, mener også saken er trist for partiet, men tror ikke Moltus utmeldelse vil føre til noen politisk krise.

– Bergen Bystyre gjør sine avgjørelser med gode og brede flertall. Jeg tror ikke dette vil utløse noen krise med tanke på vår mulighet til å få gjennomslag for politiske saker i fremtiden:

– Vi har gode uformelle samarbeid som sikrer oss. I tillegg har vi et godt samarbeid med Arbeiderpartiet og Venstre, noe som gjør at vi føler oss godt ivaretatt i denne situasjonen, sier Birkeland til VG.

Ifølge Bergens Tidende skal det ha oppstått en åpen strid etter at Marita Moltu sist helg sammen med sin mann var sentrale deltagere på en samling for Partiet De Kristne i Nordfjord.

Birkeland mener Partiet De Kristne overspilte Moltus tilstedeværelse under konferansen.

– Partiet De Kristne overspilte hennes engasjement ved den konferansen. Hun gjorde sine vurderinger om hva hun skulle gjøre der og får stå for det. Jeg har ikke tenkt å bruke mer energi på dette, sier han.

– Moltu sier hun mangler tillit til partiet lokalt og nasjonalt. Hva vil denne utmeldelsen si for KrF som parti?

– Dette legges selvfølgelig merke til. Men i Bergen har vi et godt fremforhandlet fundament fra starten, et fundament Moltu også var med å utarbeide. Den ligger veldig godt og trygt og har flere KrF-aspekter ved seg:

– Selv med bare tre representanter i Bystyret skal vi greie å tydeliggjøre at KrF sitter i byrådet i Bergen, også uten Marita Moltu, sier Birkeland.

Intern splid

KrF-byråd Dag Inge Ulstein i Bergen reagerte også på Moltus deltakelse under konferansen til Partiet De Kristne, og har tidligere omtalt deltakelsen som «litt spesiell» overfor avisen Vårt Land.

Det ble blant annet ført en åpen debatt om dette på Facebook. Moltu skal da ha krevd en beklagelse fra Ulstein.

Ifølge ba.no s kal det ha pågått en langvarig konflikt mellom Marita Moltu og finansbyråd Ulstein, som toppet seg med Ulsteins kritikk av hennes opptreden på et annet partis arrangement før helgen.

– Nå rant begeret over, sier Moltu til avisen.

Dag Inge Ulstein kommenterer Moltus utmeldelse av partiet i en sms via sin politiske rådgiver Håkon Pettersen.

– Jeg synes det er leit at Marita velger å melde seg ut. Det har helt sikkert ikke vært en enkel beslutning. Jeg vil også takke Marita for hennes innsats i KrF gjennom mange år. Spesielt arbeidet da vi satt sammen og fremforhandlet byrådsplattformen med Arbeiderpartiet og Venstre, og jobben som varaordfører i denne perioden, skriver Ulstein i smsen til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere.

– Hun var ikke hovedtaler

Bjørg Sølvi Refvik, fylkesleder i Partiet De Kristne i Sogn og Fjordane, mener ikke at partiet har overspilt Moltus tilstedeværelse ved konferansen.

Hun forteller at hun opprinnelig inviterte Moltus ektemann, Tomas Moltu, til konferansen, men at hun spurte Moltu om hun ville tale fordi hun hadde et ledig rom i programmet.

– Vi har ikke promotert Marita Moltus deltakelse på konferansen. Jeg ønsket å ligge lavt i terrenget, slik at hennes deltakelse ikke skulle komme på tvers av hennes verv som varaordfører og KrF-medlem, sier hun til VG.

Refvik forteller at hun ikke visste om at det skal ha vært interne gnisninger i partiet i Bergen da hun inviterte paret Moltu til konferansen.

– Da jeg fikk fortalt at Marita hadde meldt seg ut av partiet i dag, var dette en overraskelse. Marita var heller ikke hovedtaler ved vår konferanse, men det var utrolig kjekt å ha henne med, sier hun.

– Lang og grundig vurdering

Marita Moltu har fått medieomtale blant annet fordi hun bedriver tungetale og mener at homofili er synd. Hun sa til VG tidligere mandag at homofilisaken har fått for mye fokus.

– Det er ikke dette som ligger bak når jeg melder meg ut av KrF. Det var heller ikke uenighetene om min opptreden på Partiet De Kristnes arrangement sist helg. Når jeg melder meg ut av KrF, er det etter en lang og grundig vurdering. Jeg har gjort meg noen betraktninger over tid, og funnet ut at min tid i KrF er over.

Hun sier til VG at hun ikke vil drive intern skittkasting, men trekker frem at hennes krav om gransking av barnevernet, som ble nedstemt i KrF, var viktig:

– Det som er viktig, er barnevernet, at vi skal ha et trygt og godt barnevern, sier hun.