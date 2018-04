BREMSER: En Boeing 737–800 fra Norwegian bremser på en av de to rullebanene på Gardermoen. Foto: Jan Ovind, VG

Venstre-nei til en tredje rullebane på Gardermoen

Publisert: 12.04.18 23:54 Oppdatert: 13.04.18 00:34

INNENRIKS 2018-04-12T21:54:06Z

Venstres landsstyre sa torsdag kveld enstemmig nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen.

Dagen før landsmøtet i Venstre åpner på nettopp Gardermoen , sa landsstyret nei til utbygging av hovedflyplassen med en tredje rullebane.

– En ny rullebane vil øke både flytrafikken og klimautslippene kraftig. Norge har signert Paris-avtalen og skal oppfylle EUs klimamål. Økt flytrafikk er ikke forenlig med målsettingen om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, sier landsstyret.

Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen sier Venstre er bevisst på å være både tydelige og tidlig ute med et slikt flyplassvedtak.

– Vi vil være tidlig ute. Dette er viktig for å redusere klimagassutslippene, også lokalt er det et viktig tiltak for jordvern og forebygge flystøy, sier Elvestuen til VG torsdag kveld.

Avinor har lenge argumentert for at det vil bli et fremtidig behov for en tredje rullebane på grunn av den voldsomme veksten i flytrafikk fra Gardermoen.

Enorm vekst

Etter åpningen høsten 1998 har veksten på Oslo lufthavn vært langt høyere enn ventet. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 27,5 millioner i 2017.

En forsiktig prognose fra Transportøkoomisk Institutt anslår omkring to prosent årlig vekst i årene framover - til 35 millioner passasjerer i 2030, ifølge Avinor.

Oslo lufthavn er regulert for 79 flybevegelser pr. time i dag. Ved å utnytte dagens to rullebaner og den utvidede terminalen maksimalt vil det være mulig å øke kapasiteten opp mot 85-90 bevegelser. Rundt 2030 vil det, dersom trafikkprognosene slår til, være helt avgjørende å ha en tredje rullebane på plass, mener Avinor.

Klima- og miljøministeren snakker i stedet varmt om å satse tungt på raskere togforbindelse mellom norske byer og skandinaviske storbyer.

I vedtaket henviser Venstres landsstyre til at flyrutene mellom Gardermoen og Trondheim, Stavanger og Bergen er blant de mest trafikkerte i Europa.

– Mange av disse korte flyreisene kan tas med jernbane om vi får et bedre tilbud med kortere reisetid. Det samme gjelder strekningene mot Stockholm og København, uttaler landsstyret.

Partiets målsetting er å få på plass de strekningsvise utredningene for jernbanen i Norge som Venstre forhandlet inn i Nasjonal transportplan, og som gir grunnlaget for realisering av høyfartsbane mellom de store byene i Sør-Norge og mot Stockholm og København.

– InterCity-utbyggingen og høyhastighetstog-utbyggingen går jo så sakte, Elvestuen?

– Ja, men dette tar vi oss tid til. Det er heller ikke slik at en tredje rullebane er planlagt på kort sikt. Derfor er det viktig for Venstre å være både tydelige og tidlig ute med vårt syn på dette, gjentar klimastatsråden og Venstretoppen.

Han mener en gjenåpning av flyplassen på Rygge er langt å foretrekke fremfor enda en rullebane på Gardermoen.