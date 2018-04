UTLØST SKRED: Statens vegvesen har utløst skred på E69, rett før Honningsvågtunnelen med daisybell fra helikopter. Bildet er tatt av ingeniørgeolog i Statens vegvesen, Trond Jøran Nilsen.

Hundrevis av snøskred i Nord-Norge i løpet av påsken: – Situasjonen har vært svært krevende

Publisert: 02.04.18 13:25 Oppdatert: 02.04.18 14:07

Endelig åpnes flere av veiene som har isolert bygder i Nord-Norge. Men rasfaren er fortsatt ikke over.

Enorme snømengder har ført til utallige snøskred i påsken. To personer er omkommet, en i Lofoten og en i Nordreisa.

– Det har vært en svært krevende situasjon i Nord-Norge den siste uken. Det har vært stadig nye lavtrykk kombinert med sterk vind som har ført til store mengder med snøras, sier vaktleder ved snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat, Ragnar Ekker, til VG.

Han forteller at mengden er uvanlig.

– Jeg vet ikke akkurat hvor mange det har vært, men det har vært veldig, veldig mange. Det har vært hundrevis – trolig mer, sier Ekker .

Det er en tørr forvinter – og dermed store mengder med snø på senvinteren, som er grunnen til snørasfaren.

– Snøfattig forvinter har gjort at det er dårlig fundament. Og så har det kommet masse snø den siste tiden som har lagt seg oppå dette. Det har kommet over en meter snø, og fokkene har bygget seg større og større med den kraftige vinden, forklarer han.

Folk må være på vakt

– De aller fleste skredene de siste dagene har vært utløst av mennesker, mens det har vært en nedgang av naturlige snøras, sier Ekker.

NVE peker derfor på at det er være ekstra viktig at folk passer på når de er på tur.

– Vi oppfordrer folk til å holde seg godt unna skredterreng.

Når han henviser til skredterreng, mener han terreng som er brattere enn 30 grader – og ikke minst området rundt hvor man kan bli truffet eller utløse et skred.

– Man kan utløse et skred selv om man for eksempel er på flat mark med bratt terreng ovenfor. Man kan få snøen til å kollapse som en salgs dominoeffekt som forplanter seg, forklarer Ekker og legger til:

– Du kan utløse et skred som går et par hundre meter fra deg. Det er mange som ikke er klar over det, men det er utrolig viktig.

På Varsom.no kan du sjekke hvor det er snøskredfare og hvordan du beveger deg i terrenget.

Jobbes på spreng for å rydde veiene

– I går ble mange veier ryddet, og i dag blir forhåpentligvis de siste veiene åpnet igjen, sier Raymond Roberts.

Han er rådmann i Nordkapp kommune hvor det har vært flere snøras den siste uken som har skapt utfordringer. Blant annet i Honningsvåg har ansatte i kommunen måtte jobbe tredoble skift fordi de hverken kommer seg til eller fra jobb.

I går ble 36 skred på strekningen E39 Repvåg-Honningsvåg utløst ved hjelp av helikopter med Daisybell-klokke. På Fv173 mot Nordvågen ble det utløst 11 skred. Mandag morgen er flere strekninger fortsatt stengt på grunn av opprydningsarbeid, og det skal jobbes videre med å utløse skred i Vest-Finnmark.

Etter planen skal veien til Gjesvær åpnes i dag, som har vært stengt siden mandag forrige uke. Veien til Kamøyvær ble åpnet i morgentimene mandag.

– Å være isolert en uke er slitsomt. Mange har nok fått en annerledes påskeuke enn de forventet seg, sier rådmannen.

Han hyller innbyggerne og mener de har vært veldig tålmodige.

– Det har vært en ufattelig innsats fra folk i samfunnet. Det har vært en dugnadsånd uten like – folk har hjulpet med å måke fram hverandres boliger og fraktet mat og mennesker, sier Roberts.

Kan bli økning i skredfare

Men det spørs hvor lenge veiene vil holde seg åpne. I skrivende stund mandag formiddag er snøskredfaren på nivå tre, mens det tidligere i påsken har vært på det aller høyeste – nivå fire. Om noen dager vil trolig faren øke- igjen.

– Det er ikke utenkelig at det blir en økning i skredfare utover uken. Det ser ut til at det kommer mer vær, sier Ekker i NVE.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rune Skoglund, sier seg enig i at været tilsier at snørasfaren vil ta seg opp om et par dager.

– Det er på vei snø og snøbyger langs kysten av Finnmark. Tirsdag er det også meldt en god del vind og det gjør ikke saken noe bedre, sier Skoglund.

Han tror den vil vedvare en stund på grunn av skiftene vær – trolig ut april.

– Etter hvert som det blir våtere nedbør og høyere temperatur, vil den trolig øke igjen, sier meteorologen.

