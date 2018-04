KRITISK: Mari Sletten er en av dem som står bak «Barnehageopprør 2018». Hun stiller seg kritisk til regjeringens forslag til barnehagenorm. Foto: Privat

Foreldreopprør: Krever flere ansatte i barnehagene

Publisert: 12.04.18 05:45

Barnehageforeldre slår nå alarm om antall ansatte i barnehagene. De mener regjeringens forslag til bemanningsnorm er altfor dårlig. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener summen av tiltakene regjeringen vil gjennomføre vil gi et løft for barnehagene.

– Når kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at denne loven vil gi «et kjempeløft for hele sektoren» så er det nesten for blank løgn å regne, sier Caroline Omberg. Hun er en av fire mødre som har startet en underskriftskampanje mot forslaget som skal behandles på Stortinget før sommerferien.

Facebookgruppen «Barnehageopprør 2018» har i skrivende stund drøyt 17.000 medlemmer.

En minstestandard for bemanning i barnehagene har ikke eksistert tidligere, og Utdanningsforbundet ser positivt på at dette nå kan komme på plass.

– Det er veldig bra at vi for første gang får en minimumsnorm for bemanning i barnehagen. Men det er vesentlige ting ved normen som mangler, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet til VG.

Regjeringen la fredag frem lovforslaget til en norm som krever minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. Statistikk fra Udir viser imidlertid at 73 prosent av kommunene allerede følger denne regelen, og den siste tiden har flere barnehageansatte fortalt at en slik bemanning på papiret ofte er en helt annen i virkeligheten.

– De ansattes vakter skal nemlig fordeles på ti timers åpningstid, møter, matlaging og pauser, sier Omberg.

– Når 15 barn er ankommet før tredje vakt starter, og én har tisset på seg og én har slått seg, så er det ingen igjen til å passe på de resterende 13 ungene, som ofte er stuet inn på et ganske lite areal. Barna er fortsatt i en tid av livet der de primært er følelsesvesener og de trenger gode og trygge voksne som kan veilede dem gjennom konflikthåndtering, sier Omberg.

Mener normen må gjelde hele åpningstiden

Utdanningsforbundet mener også at forslaget til norm ikke er tilstrekkelig for å løse utfordringene og gi barna et godt barnehagetilbud.

– Det vi har stilt oss kritiske til, og også jobber videre for, er at normen gjelder for hele åpningstiden. Det er lett å forstå at en bemanningsnorm vil slå forskjellig ut med tanke på åpningstiden, og den må gjelde alle timene barnehagene er åpne, sier Valås.

Utdanningsforbundet mener også at normen må gjelde for den enkelte avdeling og barnegruppe, og for ansatte i direkte kontakt med barnehagebarn.

– Ansatte med administrative ressurser, altså ansatte med andre oppgaver enn direkte kontakt med barna, må komme i tillegg, mener Valås og legger til:

– Det er viktig med disse sikringene slik at det kommer det enkelte barn til gode.

Barnehageansatte kritisk til forslaget

Normen sett i sammenheng med barnehagenes åpningstider er også noe som bekymrer mange barnehageansatte i «Barnehageopprør 2018». De stiller seg kritiske til regjeringens forslag, og får full støtte fra Caroline Omberg og de andre foreldrene.

– Dette haster for oss. Når livets mest sårbare fase institusjonaliseres, så er det av høyeste betydning at kvaliteten på den institusjonen er blant samfunnets viktigste prioriteringer. Den foreslåtte normen tar ikke hensyn til at de ansattes vakter skal spres utover nærmere ti timers åpningstid, pauser, rapportering og møter.

Andrea Narum er en av de andre kvinnene bak Foreldreopprøret. Hun er selv pedagogisk leder i en barnehage, og er for tiden hjemme i mammapermisjon med datteren. Det at hun kjenner til utfordringene fra innsiden gjør at hun gruer seg til barnehagestarten for sitt eget barn.

«De som tilsynelatende skal være «grunnbemanningen» på en avdeling er sjelden til stede alle sammen samtidig. Planleggingstid skal avvikles, møter skal holdes, avspasering skal tas ut, ferie skal man jo ha, kurs skal man på, og så er det sykdom på toppen av dette. Det er utallige situasjoner jeg har tenkt «dette er ikke forsvarlig», skriver hun i kampanjen #uforsvarlig som har gått i Dagsavisen den siste tiden.

– Vil gi et løft

– Å bygge et godt lag rundt barna våre er kjempeviktig. I barnehagen skal barna trives, leke og utvikle seg. Derfor gjennomfører vi nå disse tiltakene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner(H).

– Hva mener du med at denne loven vil gi et kjempeløft for hele sektoren?

– Vi snakker om et barnehageløft. Ordet kjempeløft kommer ikke fra meg. Det jeg har sagt er at summen av tiltakene vi nå gjennomfører vil gi et løft for barnehagene, for barna og de ansatte. Vi innfører bemanningsnorm, pedagognorm og kompetansehevende tiltak. De tre tiltakene vil gi et løft for barnehagene. Bemanningsnormen er et minimum. I dag er det rundt 30 prosent av kommunene som ikke oppfyller normen. En del barnehager vil derfor få flere ansatte, sier Sanner.

– Hva sier du til dem som kaller «løftet» for en løgn og som på Facebook og under #Uforsvarlig forteller sterke historier på twitter?

– De historiene er viktige og de treffer meg. Jeg har lest mange av dem. Jeg er glad for at de forteller og gir et tydelig budskap til politikere og barnehageeiere. Det bidrar til at vi må jobbe videre og heve kvaliteten i barnehagene. Summen av tiltakene vi nå innfører, og effekten av dem, vil gi barnehagene et løft.

– Dette løftet vil koste penger. Hvem skal betale?

– Finansieringen er i orden. Kommunene har allerede fått et ekstra midler i forbindelse med innføring av pedagognorm og tidlig innsats i barnehagene. Det vil alltid være slik at kommunene ønsker mer penger.

– Dere får kritikk for ikke å kreve bedre bemanning gjennom hele barnehagedagen. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det er grenser for hvor mye vi kan detaljstyre. Det er også forskjell på kommuner og barnehager. Vi kan ikke detaljstyre organiseringen i den enkelte barnehage. Det må barnehageeier bidra til, sier kunnskapsministeren.

