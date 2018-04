STORESØSTER: Grete Wara (60) bor fortsatt i Vadsø, som er hjembyen for Wara-familien. Hun ønsker lillebror Tor Mikkel lykke til som justisminister. Foto: Privat

Storesøster Grete Wara: Ikke glem Finnmark, Mikkel

Grete Wara (60) fra Vadsø har ett viktig råd til lillebror og ny justisminister Tor Mikkel: Ikke glem å jobbe for Finnmark, sier storesøster Wara til den nye Frp-statsråden.

Som finnmarkinger flest har Grete fulgt med på kampen mot at Finnmark skal slås sammen med Troms i et nytt storfylke i nord.

Hun er ikke fremmed for at hun vil drive litt familiær lobbyisme mot den ferskeste statsråden i regjeringen for å få regjeringen til å snu. Hun kaller han bare Mikkel.

– Han må følge nøye med på denne prosessen, og det er viktig at han ikke glemmer Finnmark når han nå blir statsråd for hele landet, sier Grete Wara til VG.

Hun vil ikke røpe hvilket parti hun selv foretrekker, men legger ikke skjul på at hun slett ikke alltid er enig med Tor Mikkel Wara.

– Jeg er nok ikke helt enig i mye av politikken som Fremskrittspartiet står for. Men Tor Mikkel er en flink og arbeidssom fyr som helt sikkert vil gjøre en god jobb i regjeringen. Jeg ønsker ham selvsagt masse lykke til i den nye jobben, sier Grete Wara.

Hun jobber selv i en institusjon tilknyttet barnevernet i Vadsø, og er underlagt BUF-etat og en annen statsråd enn justisministereren.

– Det er nok like greit, flirer Grete Wara.

Hun er Tor Mikkel Waras eneste søsken, og var syv år da Tor Mikkel ble født i Karasjok midt på 60-tallet.

Da bodde familien der, og lærte tidlig å sette pris på Finnmarks rike frilufts- og fiskemuligheter.

– Tor Mikkel har en hytte i Levajok like ved Tanaelva som hele familien får bruke. Det setter vi stor pris på. Og Tor Mikkel selv ser ut til å like sine høstturer dit like mye, forteller Grete Wara.

