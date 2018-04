HARDKOKTE EGGDONASJON-FORKJEMPERE: Sandra Bruflot, Tina Bru og Helge Ytterøy L'Orange har kjempet for å få Høyre med på å tillate eggdonasjon. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Slik snudde de Høyre i kampen for eggdonasjon

Publisert: 07.04.18 19:29

Kvinnenettverket i Høyre, Unge Høyre og nettverket Åpne Høyre har kjempet en hard kamp for å få partiet med på å tillate eggdonasjon. I dag ga innsatsen resultater.

Lørdag ettermiddag gikk et flertall på Høyres landsmøte inn for å tillate eggdonasjon i Norge.

I fjor besluttet partiet i en kontroversiell beslutning på landsmøtet å utsette behandlingen av forslaget om eggdonasjon med et år.

Kvinnenettverket i Høyre, Unge Høyre og nettverket Åpne Høyre, som alle er for eggdonasjon, bestemte seg da for at de måtte ta grep for å få forslaget banket gjennom i år.

VG setter seg ned med Tina Bru, som leder Høyres kvinneforum, Unge Høyre-leder Sandra Bruflot og leder Helge Ytterøy L'Orange av Åpne Høyre kort tid etter at landsmøte-seieren er innkassert.

– Det er deilig, slår de tre nærmest samstemt fast.

Tøff kamp

Da landsmøtet i fjor besluttet at det skulle utsettes, måtte de tre legge en slagkraftig plan.

– Vi satte oss ned, snakket sammen og la en plan. Vi hentet inn aktører utenfra, brukte nettverket vårt, og i dag har vi fått uttelling for det, sier Bru.

Bru legger til at Høyres kvinneforum har tatt tak i organisasjonen for å jobbe tett med denne saken.

– Det begynte i fjor da dette ble utsatt. Hvordan skal vi jobbe for å få det gjennom neste år? Blant annet har vi hatt seminarer i Oslo der vi har samlet alle som er fylkesledere i Høyres kvinneforum, og så har de dratt hjem igjen og hatt seminarer der, sier hun.

Hun tror Høyres kvinneforum har spilt en avgjørende rolle i å få dette gjennom.

L'Orange tror det også har vært lurt å trekke inn uavhengig fagekspertise, og legger til en annen faktor:

– Det å jobbe på tvers av fylkesnettverkene, tror jeg har vært noe av nøkkelen bak å få dette til, sier L'Orange.

– Stolt av Høyre

Bru tror landsmøte-seieren ble til som følge av særlig to forhold: Arbeidet som ble gjort siden i fjor og prosessen i partiet.

– Jeg er stolt av prosessen vi har hatt i Høyre. Jeg ville ikke ha en utsettelse i fjor, og ønsket at det hele bare skulle vedtas. Men å se at diskusjonen har vært så grundig i hele partiet, har vært spennende å følge med på. Det har også kanskje gjort at mange som i fjor var skeptiske, har snudd i år, sier hun.

Vedtaket ble møtt med stor jubel da voteringen var over lørdag ettermiddag.

Eggdonasjon innebærer å ta et egg fra en kvinne, befrukte det, og sette det inn i en annen kvinnes livmor.

Systematisk arbeid

Bruflot tror dette er første gang Unge Høyre, Høyres kvinneforum og Åpne Høyre har samarbeidet så tett om en sak frem mot et landsmøte.

– Vi ble oppmerksomme på hvor mange delegater vi faktisk har samlet. Siden alle er fra forskjellige deler av landet, har vi ganske mye mer makt enn hvis man bare er ett fylkeslag, sier hun.

Etter fjorårets landsmøte, tenkte forkjemperne for eggdonasjon ifølge Bruflot at de «ikke kan la dette skje igjen».

– Det ble da enda viktigere med et systematisk arbeid frem mot dette landsmøtet, sier Bruflot.

L'Orange tror også at de i større grad har fått frem argumentasjonen som ligger bak synspunktet deres.

– Jeg tror det gjør det lettere for mindretallet å svelge avgjørelsen, sier han.

Engasjert debatt

Debatten i forkant av voteringen var preget av mye engasjement. Bru debatterte selv en-mot-en med Tone W. Trøen, som nå er stortingspresident.

– Det var en respektfull tone i landsmøte-debatten, med sterke følelser på begge sider. Dette er en sak som splitter partiet, så da er det viktig å ha gode prosesser rundt den, sier hun.

Begrunnelsen for utsettelsen i fjor, var at spørsmålet ikke hadde blitt behandlet godt nok.

– Vi tenkte at ingen skal komme på landsmøtet i år og si at de ikke har et godt begrunnet standpunkt. Fjoråret har gjort at Høyres kvinneforum, Unge Høyre og Åpne Høyre har arrangert seminarer, åpne møter, debatter og lignende, sier Bruflot.

L'Orange tror måten Høyre har arbeidet på kan bane vei for andre når det kommer til surrogati.

– Her tror jeg ikke det er ideologi på høyre-venstre-siden som skiller. Her gjelder andre skillelinjer, sier han.