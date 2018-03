SKRED: Jim Arne Hansen fanget dette skredet hjemme fra huset sitt ved Reierviklandet i Troms. Skredet går over veien som fører til nabogrenda Skarmunken. Foto: Jim Arne Hansen

Her går skredet over eneste innfartsvei til bygda

Publisert: 30.03.18 11:55

Skarmunken i Tromsø kommune har vært uten veiforbindelse i tre dager på grunn av skredfare. Torsdag gikk skredet over veien.

– Noen påsketurister dro fordi de ikke turte å være her da snøen kom og skredfaren økte, sier Torgeir Olsen i den lille grenda Skarmunken i Troms ø kommune. De 15–20 personene som for tiden er i grenda, har ikke hatt veiforbindelse de siste tre dagene etter at rasfare sørget for at eneste vei inn dit, fylkesvei 52, måtte stenges.

Torsdag formiddag gikk det skred over fylkesveien mellom Reiervik og Musnes.

Stengte veier er imidlertid ikke noe nytt for dem som bor i Skarmunken.

– Det er jo ikke uvanlig for oss, det skjer hver vinter, sier Olsen. Han forteller at veiprosjektet Ullsfjordforbindelsen, som skal bli en fergefri forbindelse fra over Ullsfjorden til Lyngen, vil redusere problemene med skredstengte veier.

Veien til Skarmunken er en av åtte veistrekninger i fylket som er stengt langfredag. Veien til Oldervik, der 23 personer ble frivillig evakuert natt til torsdag, er fortsatt stengt.

Bygda har ikke hatt strøm siden det gikk et større skred der onsdag kveld. Ingen av de evakuerte har returnert.

I Finnmark er 20 veistrekninger stengt på grunn av ras eller fare for ras, ifølge Vegvesenets oversikt.

E6 er stengt ved Kvænangsfjellet i Troms og Sennalandet i Finnmark.

Statens vegvesen skal ta en vurdering på flere av de stengte veiene i løpet av formiddagen.

– Det er fortsatt veldig mye stengt i Troms og Finnmark, sier trafikkoperatør Synnøve Lukasen ved Veitrafikksentralen i Nord-Norge til VG.

– Vi vurderer om været er godt nok til at man kan fly opp helikopter med Daisybell for å sprenge snøskavlene ved E69, forteller hun.

E69 opp mot Nordkapp er stengt på fem punkter på grunn av fare for skred. Siden helgen har det gått 36 skred på E69 til Honningsvåg og Nordkapp, og på magerøya, skriver veivesenet.

Flere av bygdene i Nordkapp kommune har ikke hatt veiforbindelse siden mandag.

Det er ventet bygevær i nord fredag og lørdag.

– Vi har nå en situasjon der det dannes byger ute i havet utenfor Troms og Finnmark. Disse bygene kan være ganske kraftige. Lavtrykkene som forårsaker dette, er samtidig uforutsigbare, og værsituasjonen kan dermed endre seg fort, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til NTB.

