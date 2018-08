FORSVARER: Øyvind Panzer Iversen forsvarer Molde-spilleren i rettssaken som går for Romsdal tingrett. Foto: Ådne Husby Sandnes

Voldtektstiltalt Molde-spiller hevder kvinnen sa ja til å bli med på soverommet

ROMSDAL TINGRETT (VG) Eliteseriespilleren hevder han og kvinnen hadde et frivillig samleie på et nachspiel hjemme hos ham selv. Kvinnen hevder hun våknet med mannen oppå seg.

Fotballspilleren, som i dag møtte tiltalt for sovevoldtekt i Romsdal tingrett , forteller om en vanlig kveld på byen.

Først vorspiel med venner, før han og flere dro på et utested i Molde sentrum.

Deretter dro han og flere andre hjem til ham på nachspiel, hvor han og kvinnen endte opp på samme rom.

Han sier han ble overrasket av beskyldningen om voldtekt, noe han betegner som veldig alvorlig.

– Jeg vet veldig godt at jeg ikke har gjort noe galt, sier Molde-spilleren.

Han sier at han ikke kjente kvinnen som tidligere i dag forklarte at hun våknet i sengen hans midt på natten og senere fortalte ham: «du voldtok meg».

– Hun sa ja

På nachspielet snakket han med folk og danset, før han skal ha satt seg ned for å snakke med den fornærmede kvinnen. De skal også ha danset sammen litt.

– Da vi hadde snakket en stund, spurte jeg om vi skulle gå på soverommet. Hun sa ja, sier Molde-spilleren, mens kvinnen sitter med hendene mot hodet og ser ned i bordplaten til venstre for ham.

I sin frie forklaring hevdet kvinnen at hun våknet av at fotballspilleren lå oppå henne , og at hun ikke hadde klær på nedentil. Fotballspilleren har en helt annen historie.

– Frivillig

Molde-spilleren sier han var skadet etter en kamp, og at han ikke kunne ha båret kvinnen inn i sengen og heller ikke at han kunne klart å ta av henne klærne nedentil.

Inne på rommet beskriver han et frivillig samleie, og at han deretter gikk ut igjen til gjestene og fortsatte nachspielet. Etter en stund, gikk han inn på rommet igjen, hvor kvinnen fortsatt lå, forteller han.

– Jeg vekket henne og sa at hun måtte gå. Hun har sagt at jeg lå oppå henne da hun våknet, men jeg la meg ikke i sengen. Jeg bare vekket henne og sa at alle hadde gått og at hun måtte gå, sier fotballspilleren.

Han forteller at kvinnen da spurte: «Hva er det du gjør?», hvor han svarte «ingenting». Han viser så videre til opptaket som kvinnen tok opp fra en mobil hun hadde i vesken.

Ble opprørt

På opptaket hører man kvinnen si «du voldtok meg», hvor tiltalte svarer «voldtok deg?» og kvinnen sier «ja, det gjorde du», før tiltalte resten av samtalen nekter for dette.

– På videoen hører man at jeg var sint og opprørt. Men når noen anklager deg for voldtekt, og man ikke har gjort det, blir man opprørt. Jeg ble opprørt fordi jeg ble så overrasket. Jeg ville bare gå og legge meg. Det var alt, sier fotballspilleren.

3 av 5 på alkoskalaen

Aktor spør tiltalte hvorfor han på opptaket sier han ikke hadde sex med kvinnen.

Molde-spilleren svarer at han på opptaket svarte på om han hadde hatt sex med henne mens hun sov, noe han da svarte nei på. Han har hele tiden sagt at de hadde frivillig samleie tidligere på kvelden.

På spørsmål fra aktor om hvor beruset han oppfattet at kvinnen var, svarer han at han ikke hadde noen forståelse av hun var døddrukken. Selv har kvinnen forklart at hun husker svært lite fra kvelden.

– På en skala fra 0 til 5, ville jeg sagt at jeg var 2,5, og hun 3. Hun var jo ikke helt vekke, vi snakket jo sammen, sier han.

Kvinnen forklarte at hun våknet med klær oventil, samt veske. Dommeren vil vite hva han mener er årsaken til denne forklaringen.

– Det er det som bekymrer meg. Jeg forstår ikke hvorfor hun skal si noe sånt. Hun sier også ting som jeg vet, og hun vet, at ikke er sant, avslutter mannen.