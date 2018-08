Siv Jensen til TV2: – Gradert informasjon behandles trygt

Publisert: 07.08.18 09:08

Partileder i FrP, Siv Jensen, sier Per Sandberg brøt flere av regjeringens sikkerhetsreglene da han dro til Iran, men at regjeringen behandler gradert informasjon på en trygg måte.

Flere sikkerhetseksperter har kritisert Per Sandberg for å ta med sin private telefon til Iran . Til TV2 sier Jensen at vi regjeringen er nøye med at sensitive opplysninger ikke skal komme på avveie.

– Gradert informasjon behandles sikkert og trygt i regjeringen og mellom departementene. Nå undersøkes jo dette grundig av ansvarlige myndigheter, så får vi komme tilbake til det, sier hun til kanalen.

Per Sandberg (FrP) har vært i hardt vær, etter fiskeriministeren brøt flere av regjeringens sikkerhetsregler da han dro til Iran. Sandberg varslet ikke Statsministerens kontor om turen, og han tok med seg sin private telefon til landet.

Samtidig sier Jensen at hun har forståelse for at sikkerhetsbruddene har vakt debatt.

– Det er opposisjonens jobb å hele tiden stille kritiske spørsmål, og nå får de jo også skriftlige svar både fra statsministeren og fiskeriministeren. Dette den beste måten å komme til bunns i hva som har skjedd, sier hun til TV2.

Til VG har Jensen tidligere sagt at det lov til å gjøre feil.

– Jeg er veldig glad for at han har vært tydelig på at det burde han ikke gjort, det er brudd på rutinene. Vi har klare rutiner i regjeringen og er opptatt av sikkerhet. Det at han har erkjent dette er veldig bra, og det bør heller ikke skje igjen.