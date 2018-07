BRANN: Det var fremdeles flammer da politiet kom frem til funnstedet i Maridalen i Oslo. Foto: Odin Jæger

Maridalen-drapet: Etterforsker hvorfor offerets telefon er koblet over til politiet

NTB

Publisert: 24.07.18 20:12 Oppdatert: 24.07.18 20:28

INNENRIKS 2018-07-24T18:12:49Z

Telefonen til mannen i 30-årene som ble funnet død og forbrent i Maridalen i Oslo, er viderekoblet til politiet, uten at noen vet hvorfor.

– Dette er noe vi etterforsker. Det er ikke politiet som har gjort det, og jeg er blitt fortalt at dette er noe alle kan gjøre selv. For oss er det viktig å finne ut tidspunktet for når dette ble gjort. Alt som kan være blant de siste livstegnene, er viktig informasjon for oss, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen .

Bakgrunn: Hadelandsdømt siktet for nytt drap

Avisen skriver at de har ringt nummeret og dermed oppdaget at man ender opp hos politiet.

– Det kan si noe om når han sist var registrert i live. Det er også viktig for oss å prøve å finne ut om han har gjort det selv eller om det er andre som har gjort det for ham, og eventuelt hvorfor andre har gjort det, fortsetter Kraby.

Ikke enig i bevisvurdering

55 år gamle Jon Edvin Lie er siktet for å ha drept mannen. Han ble i forrige uke varetektsfengslet fram til 16. august med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon. Han anket avgjørelsen til lagmannsretten, som tirsdag forkastet anken.

– Forsvarer har anført at bevisgrunnlaget mot siktede er «svært tynt». Det er lagmannsretten ikke enig i, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

I nærheten av funnstedet

Den avdøde ble funnet forbrent i Maridalen etter at brannvesenet rykket ut til meldinger om røyk forrige onsdag.

– Lie ble pågrepet like ved det stedet der den avdøde ble funnet, mens det fortsatt var aktivitet i brannen. Utover dette er det etter lagmannsrettens syn relevant å se hen til at Lie tidligere er dømt for drap. Dette gjelder selv om den tidligere pådømte drapshandlingen ligger mer enn 30 år tilbake i tid. Lie er dessuten flere ganger domfelt for annen voldskriminalitet, også i den senere tid, heter det videre i kjennelsen.

Les også : Tok oppgjør med nazifortiden - stod frem som frelst

Lie byttet navn fra Johnny Olsen i 2001. Han er tidligere dømt til 18 års fengsel for Hadelands-drapene i 1981. Politiet har opplyst at Lie bodde i skogen ved teltplassene i Maridalen der den forbrente personen ble funnet.