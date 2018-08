DATAINNBRUDD: Personopplysninger om tusenvis av lærere og elever skal ha kommet på avveie etter et datainnbrudd i Bergen kommune. Illustrasjonsfoto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Hacket påloggingssystem for lærere og elever - opptil 35 000 rammet

2018-08-15

Onsdag ettermiddag oppdaget Bergen kommune at uvedkommende har fått tilgang til personopplysninger om opp til 35 000 lærere og elever i kommunen.

Publisert: 15.08.18 16:27 Oppdatert: 15.08.18 16:40

Uvedkommende har kommet seg inn på skolenes brukeradministrasjon «e-Feide», skriver Bergen kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Ifølge Bergens Tidende har vedkommende blant annet fått tilgang til fødselsnummer, navn, adresse og kontaktinformasjon.

35 000 kan være rammet

Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet opplyser til VG at saken foreløpig ikke er registrert i selve arkivet deres, men at hun regner med at de vil kunne finne ut mer om hva som har skjedd i dagene som kommer.

– Som kommunen også skriver selv i pressemeldingen, er det nok snakk om et skikkelig datainnbrudd her. Vi vil vurdere meldingen nøye og se hva som har skjedd. Vi vil vurdere redegjørelsen for hendelsen, hvor dataene har havnet, og på hvilken måte, sier hun.

Kommunen frykter at alle elever og lærere i Bergen kan være rammet. Dette gjelder nærmere 35 000 personer.

Dahl sier at det potensielt kan være flere konsekvenser for dem som er rammet i denne saken, men hvilke er foreløpig uklart.

– Først og fremst er det at deres egne personopplysninger kommer i hendene til andre som ikke skulle hatt dem. Men det er bra at kommunen går ut og sier fra på den måten de nå har gjort, etter at de oppdaget hendelsen. Det viser at de tar det på alvor, og det skal man når det gjelder sikkerhet.

Vet ikke hvem som står bak

eFeide er et identitetshåndteringssystem som blir brukt av bedrifter, offentlige institusjoner og skoler i hele Norge.

Utvikleren av e-Feide er Identum AS i Bergen. Selskapet oppdaget selv innbruddet rundt 23.45 mandag. Kommunen jobber nå sammen med Identum for å ta rede på hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og hva som er konsekvensen av innbruddet, skriver NTB.

Ifølge kommunen ble alle tilganger stengt med en gang da datainnbruddet ble oppdaget. Det ble deretter innført forsterkede sikkerhetstiltak.

– Denne saken er alvorlig av flere grunner, det er et stort antall personer som kan være berørt, og mange av dem er barn. Vi registrerer også at leverandøren tar hendelsen alvorlig og har bidratt positivt til at tiltakene kan iverksettes så snart som mulig, sier rådgiver Magnus Kroken i avdeling for personvern og informasjonssikkerhet i kommunen til NTB.

Hverken kommunen eller Datatilsynet har foreløpig noen mistanker om hvem som står bak datainnbruddet, eller hvem som har fått tilgang til informasjonen. Kommunen vurderer nå å anmelde forholdet til politiet.