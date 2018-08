DREPT: Den 54 år gamle mannen ble funnet død i sin egen bolig på Hellerud i Oslo i midten av juni i 2017. Foto: Tore Kristiansen

Mann i 40-årene tiltalt for Hellerud-drapet

INNENRIKS 2018-08-29T16:03:07Z

En mann i 40-årene er tiltalt for Hellerud-drapet som fant sted i juni 2017. Da ble en 54 år gammel tobarnsfar funnet død i sitt eget hjem på Hellerud i Oslo.

Publisert: 29.08.18 18:03 Oppdatert: 29.08.18 18:16

Det var 15. juni 2017 at en 54 år gammel tobarnsfar ble funnet død i sitt eget hjem på Hellerud i Oslo . Politiet slo drapsalarm, og gikk kort tid etter ut med en internasjonal etterlysning av to menn: En 41 år gammel tyrker som var bosatt i Estland og en finsk statsborger i 50-årene.

Ni dager etter drapet ble den etterlyste 41-åringen pågrepet i Bulgaria . I samme periode ble 55-åringen tatt av politiet i Finland.

I løpet av den neste halvannen måneden ble begge to utlevert til Norge, siktet for drap eller medvirkning til drap.

Nå er den 41 år gamle mannen tiltalt for drap etter ordre fra Riksadvokaten. Mannen er også tiltalt for grovt tyveri.

Ifølge tiltalen skal 41-åringen ha knivstukket 54-åringen to ganger i ryggen, slik at venstre lunge og hovedpulsåre ble skadet. 54-åringen døde kort tid etter forblødning fra stikkskadene.

41-åringen har hele tiden nektet straffskyld for drap.

– Han nekter enhver befatning med drapet, sier tiltaltes forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

Både den finske 55-åringen og 41-åringen har tidligere forklart til politiet at 55-åringen satt og ventet i bilen utenfor åstedet da de var innom der. I sommer opplyste politiet til VG at gjennom etterforskningen har mistanken mot tyrkeren blitt styrket, mens mistanken mot finnen er svekket, og at finnen var løslatt fra varetekt.

– Siktelsen mot 55-åringen er frafalt på grunn av bevisets stilling, opplyser politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til VG.

– Tiltalen er i tråd med politiets innstilling. Saken vil sannsynligvis komme opp for retten over nyttår, opplyser Henriksbø.

I løpet av etterforskningen har politiet avdekket at den 41 år gamle tyrkeren har vært i Norge ved flere anledninger i forkant av drapet. Under disse oppholdene traff han blant annet drapsofferet på Hellerud i jobbsammenheng.

I begynnelsen av juni i fjor lånte den 55 år gamle finnen en bil i hjemlandet og kjørte til Estland. Der plukket han opp 41-åringen, før de begge dro videre til Norge – gjennom Sverige.

Etter drapet var 54-åringens bil – en hvit Toyota Auris – forsvunnet , men ble senere funnet ved et bingolokale på Ensjø .

VG har tidligere skrevet at den 54 år gamle familiefaren hadde gjemt flere hundre tusen kroner i kontanter i boligen på Hellerud.

Politiet fant imidlertid ingen store pengesummer i sine undersøkelser av offerets bolig, men mener likevel at siktede tok dem med seg, får VG opplyst.

Da 41-åringen stakk fra Norge i en lånt bil, kjørte han gjennom Sverige og videre med båt til Finland.

Ifølge VGs opplysninger ble bilen stoppet i en rutinekontroll hos finske tollmyndigheter. Da fant tollerne totalt 300.000 kroner i 500-lapper. Disse pengene skal knyttes til offeret i Oslo og antas å være motivet i drapssaken.