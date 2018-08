Tidligere rusmisbruker: - Han var veldig stolt av meg. Jeg skal holde meg rusfri

OSLO DOMKIRKE (VG) Tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen takker den profilerte Ap-politikeren Thorvald Stoltenberg for at hun nå har vært rusfri i mer enn ti år. - Han var en mann med et veldig stort hjerte.

I dag tar Norge farvel med den profilerte Ap-politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg .

Thorvald Stoltenberg døde fredag 13. juli etter kort tids sykeleie, 87 år gammel.

Thorvald Stoltenberg * Født 8. juli 1931 i Oslo. * Død 13. juli 2018. Han ble 87 år gammel. * Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han begynte i Utenriksdepartementet i 1958. * Han tjenestegjorde som diplomat ved flere ambassader, blant annet i Beograd i Serbia og Lagos i Nigeria. * Var statssekretær i Utenriksdepartementet i periodene 1971 til 1972 og 1976 til 1979, i Forsvarsdepartementet en kort periode i 1973, og i Handelsdepartementet i perioden 1974 til 1976. * Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, og utenriksminister i to av Gro Harlem Brundtlands regjeringer, først fra 1987 til 1989, deretter fra 1990 til 1993. * I 1990 var han kortvarig FNs høykommissær for flyktninger. Han var FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996. * Fra 1999 til 2008 satt han som president i Norges Røde Kors, den eneste som har sittet i tre perioder. * Var gift med Karin Stoltenberg, som døde i 2012. De fikk tre barn: Camilla Stoltenberg (født 1958), Jens Stoltenberg (født 1959) og Nini Stoltenberg (1963–2014). Kilde: NTB

Klokken 13 startet bisettelsen i en fullsatt Oslo domkirke.

– Vi er samlet i sorg og takknemlighet, sier prest Sturla Stålsett.

– En stor verden minnes Thorvald med dyp respekt. Venner og kolleger er med dere i et fellesskap av varme minner, sier Stålsett.

Han fremhevet sorgen Thorvald måtte leve med etter å ha mistet datteren Nini i 2014, og kona Karin. Men samtidig fikk han oppleve gleden over et nytt forhold med Anja Breien.

Tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen er en av de mange som har møtt opp til bisettelsen. Hun forteller om sitt siste møte med Stoltenberg:

– Det siste han gjorde var å gi meg en god klem og si at han var stolt.

Hun fremhever Stoltenbergs arbeid for rusmisbrukere.

– Det er en stor mann som har gått bort. Han har jobbet for oss hele tiden, og hadde en veldig god forståelse og medmenneskelighet for oss. Det er et stort tap for oss. Han var en mann med et veldig stort hjerte.

Hun har med seg en rose til bisettelsen.

– Det er min siste hilsen til Thorvald, sier Nordengen og legger til:

– Jeg skal fortsette med å holde meg rusfri.

I sin tale fremhever Jens Stoltenberg sin fars omsorg for rusmisbrukere.

- I Oslo stoppes jeg av narkomane som sier: Hils faren din og si han lærte mye av Nini.























1 av 10 Roald, Berit / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) fremhever også Stoltenbergs betydning for ruspolitikken i Norge.

– Han var lyttende, og opptatt av dialog i politikken.

Stoltenbergs evne til å snakke med mennesker er noe av det mest lærerike hun tar med seg.

– Jeg mener at hans evne til å snakke med folk på, om det er rusmisbrukere eller presidenter, er en viktig norsk måte å være på. Det er noe alle bør ta med seg videre.

– Han inspirerte meg

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskriver den tidligere Ap-politikeren som en inspirasjon.

– Han var varm, nær og personlig. Han var villig til å inngå kompromiss, og det var ikke for å velge den enkle veien, men fordi han så det som helt nødvendig.

Han viser til at det er mange i Norge som har personlige minner om Thorvald Stoltenberg.

– Det er også mange som ikke kjente ham, men som opplever at de sto han nær.

Gahr Støre beskriver Stoltenberg som en dyktig diplomat som søkte nye veier når det var nødvendig, i tillegg til en person som sto på for de som er sårbare.

– Vi er glade for at han valgte vårt parti og bevegelse, og tok ledende verv, sier Gahr Støre om den tidligere Ap-politikeren.























1 av 10 MATTIS SANDBLAD

Allerede en time før bisettelsen hadde store folkemengder stilt seg opp utenfor kirken.

Lang liste over talere

På listen over talere finner vi blant andre hans to barn Jens Stoltenberg og Camilla Stoltenberg. Andre talere er tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, forretningsmannen Harald Tybring-Gjedde og diplomaten Helge Vindenes.

– En bauta

Stoltenberg blir omtalt som en bauta innenfor politikk, diplomati og frivillig arbeid.

Etter nyheten om den tidligere Ap-politikerens død kom i midten av juli, uttrykte politikere fra alle partier sin sorg.

Ap-lederen er en av dem som har uttrykt sin takknemlighet for arbeidet Stoltenberg har lagt ned i sine mange verv opp gjennom årene:

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med sorg, og minnes Thorvald med stor takknemlighet. Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald. Verden trenger de kvalitetene Thorvald sto for, skrev Gahr Støre på Twitter samme dag som Stoltenberg døde.

Statsminister Erna Solberg (H) skrev på Twitter vi «husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske».

Ærverdig gjesteliste

Under bisettelsen i Oslo domkirke er det Åse Kleveland og Stoltenbergs barnebarn Catharina Stoltenberg som står for de musikalske innslagene.

Fra kongehuset har både kong Harald og dronning Sonja meldt sin ankomst. I tillegg deltar prinsesse Astrid, fru Ferner.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deltar også.

Etter bisettelsen arrangeres det minnesamvær i Samfunnssalen i regi av Arbeiderpartiet og Oslo Arbeiderparti. Der starter programmet kl. 15 med en rekke taler og musikalske innslag.