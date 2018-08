DREPT: Fra venstre: Bella Watts, Celeste Watts og Shanann Watts. Foto: The Colorado Bureau of Investigation via AP

USA: Mann siktet for drap på sin gravide kone og to døtre

INNENRIKS 2018-08-21T01:11:41Z

I Colorado er Christopher Watts (33) siktet for drap og ulovlig svangerskapsavbrudd etter at hans gravide kone og to døtre ble funnet døde.

Publisert: 21.08.18 03:11

Ifølge CBS News viser rettsdokumentene som ble frigitt mandag at 34-årige Shanann Watts ble funnet i en grunn grav i nærheten av oljetanker der hennes to døtre Bella (4) og Celeste (3) var nedsunket i flere dager. De skal alle ha blitt funnet på eiendommen til olje og gass-selskapet Christopher Watts jobber for.

De tre ble obdusert fredag, etter å ha blitt funnet torsdag. Ifølge Fox News ble Christopher Watts i mandag formelt siktet for ni lovbrudd, deriblant tre overlagte drap. Påtalemyndighetene har også siktet ham for å ha avsluttet konas graviditet og for tre tilfeller av manipulering av døde kropper.

Det er ikke kjent om Watts har advokat eller hvordan han stiller seg til straffeskyld. Det skal være en høring i saken tirsdag.

Hevder kona kvelte døtrene

ABC News melder at han ifølge en politierklæring hevder at han kom over kona mens hun holdt på å kvele deres to døtre.

Watts skal først ha oppgitt at Shanann kom hjem rundt 2 på natten. Han sier han våknet rundt 5 og begynte å prate med Shanann om separasjon og sa at han ønsker å ingangsette dette. 33-åringen hevder det var en følelsesfylt, men høflig samtale. Han har videre oppgitt at han forlot hjemmet 5.27 for å gå på jobb, noe videovervåkning skal bekrefte.

Etter å ha blitt presset på hendelsene i forkant av konas forsvinning, skal Watts ha sagt at det var klokken 4 han sa til Shanann at han ønsket å ta ut separasjon, og at de begge var opprørt og gråt, og at hun sa hun skulle overnatte hos en venn den kvelden.

Politiet skal angivelig ha avslørt at Chris Watts hadde et forhold til en kollega, noe han benektet i tidligere avhør. Etter å ha snakket med sin far, fortalte Watts at han han gikk ned i førsteetasje etter å ha snakket med kona. Da han kom opp igjen på soverommet for å snakke med henne, hevder han å ha sett på baby-monitoren at Bella lå utstrakt på sengen, mens Shanann skal ha vært i ferd med å kvele Celeste.

ABC hevder at politierklæringen viser at Watts fortalte politiet at han deretter ble fyllt av raseri og kvalte kona. Så skal han ha lastet kroppene i baksetet på bilen sin og ha bragt dem til arbeidsstedet sitt der han plasserte jentene i olketanker. Han skal ha pekt ut for politiet hvor kroppene lå på et kart.

Familiefaren ble arrestert onsdag, én dag etter at han hadde fortalt pressen at han savnet sin kone og barn og at han håpet på at de ville bli funnet i sikkerhet. Det var ifølge ABC en venn av familien som meldte de tre savnet forrige mandag.

Shanann skal ha fortalt familiemedlemmer i juni at hun var gravid med parets tredje barn, en sønn.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag, takket Shananns far alle for deres støtte og for å ha møtt opp til minnestunden for hans datter.