ULYKKESSTEDET: Vibeke Skofterud (38) ble funnet død på øya St. Helena i Hovekilen utenfor Arendal og Tromøy. Vannscooteren hennes ble funnet i en liten bukt på holmen. Foto: Frode Hansen/VG

Skofterud-ulykken: Redningsskøyte-kaptein kritisk etter leteaksjonen

INNENRIKS 2018-08-29T08:33:21Z

Båtfører av redningsskøyten skriver i en rapport at han er kritisk til at det tok 10 timer før de ble satt inn i søket etter Vibeke Skofterud.

Det skriver Fædrelandsvennen , som har fått innsyn i søk- og redningsrapporten (SAR). Asbjørn Rønning er båtfører på redningsskøyten «Inge Steensland», og han mener det er kritikkverdig og «svært frustrerende» at de ikke ble koblet inn i søket før nærmere ti timer etter at savnetmeldingen kom inn til politiet .

– Vi er den tyngste ressursen på søk fra sjøen, og som vi alle vet er tiden vår største fiende. Det etterspørres derfor om det ikke burde være automatikk i å varsle oss i slike sjønære hendelser, skriver Rønning i rapporten ifølge avisen.

Politiet fikk savnetmeldingen klokken ett natt til søndag. Syv timer senere satte de gang søk langs land, og ifølge SAR-rapporten ble redningsskøyten tilkalt 10.39. Klokken 11.35 ble Skofterud funnet, 25 minutter etter at søket ble satt i gang.

– Etterpåklok

Stabssjef for politiets operative enhet i Agder, Bård Austad, mener ikke at det er kritikkverdig at redningsskøyten ikke ble varslet tidligere. Han forteller at politiet, i samråd med hovedredningssentralen, besluttet å søke på land først.

– Det er fort gjort å være etterpåklok når vi ser hva fasiten er. Men vi må måle oss ut fra det vi visste da hun ble meldt savnet, og det er ingenting som tilsier at det var galt å ikke varsle redningsskøyten tidligere, sier han til VG.

Han viser til at det i SAR-rapporten står at redningsskøyten burde blitt varslet med én gang.

– Men vi kan ikke det. Redningsselskapet er en av mange parter. Vi kan ikke varsle alle hver gang vi får en savnetmelding, da gjør ikke politiet jobben sin, og det hadde ikke endret de faktiske forhold, sier Austad.

Totalt får politiet i Agder inn rundt 500 savnetmeldinger årlig, hvorav 150 av dem fører til søk.

Uenig i kritikken

Heller ikke beredskapssjef i Redningsselskapet, Ronny Jåsund-Pedersen, har noe å utsette på varslingsrutinene.

– Vi ble varslet med én gang det ble satt i gang en leteaksjon. Vår redningsskøyte gjorde funn ganske raskt, sier han til Fædrelandsvennen.

29. juli omkom tidligere skiløper Vibeke Skofterud etter å ha forulykket med vannscooter i Arendal. Politiet har tidligere uttalt at mørket og dårlig sikt kan ha bidratt til at hun manøvrerte feil og traff et skjær .