Politiet: Janne Jemtland ble drept hjemme

Publisert: 19.01.18 09:44

HAMAR (VG) Politiet mener tobarnsmor Janne Jemtland ble drept hjemme i Ellevsætervegen.

Det opplyser politiadvokat André van der Eynden på en pressekonferanse på Hamar politihus fredag.

Politiet anser dermed ekteparets eiendom som åstedet.

– Det var her Janne Jemtland ble drept, slik vi ser det, sier politiadvokaten.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Hennes ektemann (46) ble forrige fredag pågrepet og siktet for forsettlig drap på tobarnsmoren. Siktelsen ble søndag utvidet til også å gjelde falsk forklaring i forbindelse med Jemtlands forsvinning 29. desember i fjor .

– Han har vært villig til å forklare seg for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for drap, men knytter seg til den situasjonen der Janne Jemtland døde, sier politiadvokaten.

Politiet har så langt ikke opplyst om hva dødsårsaken er.

Ga opplysninger om hvor Janne var

Da politiet forrige fredag gikk til ransaking på ekteparets bolig, tok det få timer før de gikk til pågripelse av ektemannen. Det hadde da gått 14 dager siden Janne Jemtland forsvant.

På eiendommen fant politiet et sentralt funn utendørs som gjorde at de mener det er skjellig grunn til å mistenke at ektemannen har drept tobarnsmoren.

Dette skal ha vært et blodfunn, men det har politiet foreløpig ikke ønsket å bekrefte.

Politiet bekrefter at det var ektemannen som ga dem opplysninger om hvor Janne Jemtland befant seg. Dagen etter det første avhøret gjorde politiet et rettet søk i Glomma. Der hentet de opp en død kvinne fra vannet.

Tirsdag bekreftet den foreløpige obduksjonsrapporten at det var tobarnsmoren som ble funnet.

– Han har gitt oss opplysninger som gjorde at vi fant Jannes døde kropp. Det var et såkalt rettet søk, sier politiadvokaten.

Stedet hvor Janne Jemtland ble funnet, ligger over åtte mil fra ekteparets eiendom, som nå betraktes som åsted.

Fengslet i fire uker

Politiet har nå en teori om hvordan ektemannen skal ha drept tobarnsmoren, men de ønsker ikke å kommentere noe rundt dette – heller ikke om de har funnet noe motiv for drapet.

Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene må han sitte i full isolasjon, og han vil heller ikke ha tilgang til aviser eller medier gjennom de fire ukene.

– Slik situasjonen er nå så at aksepterer han at politiet trenger tid til å etterforske saken, sier forsvarer Ida Andenæs.