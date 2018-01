USKYLDIG: Rottene har fått skylden for å ha spredt Svartedauden i middelalderen. Ny forskning avviser dette, og viser at smitten skjedde fra menneske til menneske. Foto: Francois Mori / TT / NTB scanpix

Ny norsk studie: Svartedauden spredte seg via mennesker – ikke rotter

Publisert: 23.01.18 02:48

INNENRIKS 2018-01-23T01:48:03Z

En ny studie publisert av Universitetet i Oslo viser at svartedaudenbakterien spredte seg fra menneske til menneske, via lus, og ikke via rotter som tidligere antatt.

Pestepidemien Svartedauden herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet. Så mange som 75 millioner mennesker skal ha mistet livet som følge av sykdommen.

Europa ble spesielt hardt rammet. Rundt 50 prosent av befolkningen måtte gi tapt for den hissige bakterien.

– Det vi har gjort er å sammenligne data fra utbrudd av Svartedauden i ni byer i Europa under middelalderen, sier leder Nils Christian Stenseth for Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Universitetet i Oslo til VG.

Fakta Fakta om Svartedauden * Pestepidemi som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet. Det antas at så mange som 75 millioner mennesker døde. * Kalt Svartedauden fordi kroppen til den syke ble svart. * Er regnet som en av de verste pandemiene i historien. * Pesten kom trolig fra Sentral-Asia, nådde Krim i 1346 og spredte seg deretter utover Europa. * I Norge kan så mye som 60 prosent av befolkningen ha blitt ofre for pesten. * Svartedauden fortsatte i Europa og Midtøsten til 1353. * Pestepidemier fortsatte å hjemsøkte Europa med mellomrom fram til 1720. * På 1800-tallet ble svartrotten (Rattus rattus) utpekt som ansvarlig for spredning av pesten, men denne teorien blir i dag avvist. (Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia, NTB)

Han forteller at forskerne tok utgangspunkt i to teorier; Har bakterien spredt seg fra rotter til mennesker som tidligere antatt, eller fra menneske til menneske via lus?

Forskerne fant at det var den siste modellen som best kunne forklare hvorfor epidemien spredte seg så fort i Europa sammenlignet med andre steder i verden.

– Problemet i middelalderen var å forklare hvorfor den spredte seg så fort i Europa, for hvis den gikk via gnagere og rotter ville det tatt lengre tid, forklarer Stenseth og legger til at spredningen kan sammenlignes med influensa som smitter fra menneske til menneske.

– Studien forklarer derfor hvorfor det var en slik rask epidemi.

Studien av Svartedaudens utbrudd i Europa har tatt rundt tre år, og er ledd i et større arbeid forskerne har på bakterien som ble påbegynt i 2004.

Stenseth forteller at studien har fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Blant annet har BBC har tatt kontakt, etter at studien ble presentert i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Svartedauden eksisterer fortsatt i dag, blant annet i Nord-Kina. I 2017 var det også et stort utbrudd av pesten på Madagaskar , hvor over 100 personer mistet livet.