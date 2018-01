ETTERLYSER TILTAK: leder i Rød Ungdom Linn-Elise Øhn Mehlen har samlet alle ungdomspartiene og sendt brev til arrangøren av Arendalsuka. Foto: Solberg, Trond

Ungdomspartiene vil ha bedre sikkerhet på Arendalsuka

Publisert: 24.01.18 21:13

INNENRIKS 2018-01-24T20:13:43Z

Ungdomspartiene går sammen og etterlyser bedre tiltak mot uønsket seksuell oppmerksomhet på den politiske festivalen.

– Jeg har selv sett at uønskede ting har skjedd på Arendalsuka. Det er viktig i lys av disse #meeto-tider vi er i nå at tiltak blir gjort, sier leder i Rød Ungdom Linn-Elise Øhn Mehlen til VG.

Etter initiativ fra Rød Ungdom-lederen har alle ungdomspartiene gått sammen om et brev hvor de spør om hvilke tiltak arrangøren av Arendalsuka vil iverksette før årets arrangement.

Arendalsuka er en politisk festival som arrangeres hver sommer i Arendal.

I brevet til skriver ungdomspartiene blant annet at tiltakene som blir satt inn, er svært viktig for partiene og medlemmenes deltagelse på festivalen.

– Det har ikke blitt gjort noen tiltak tidligere så vidt jeg vet om. Arendalsuka er et tverrpolitisk arrangement hvor skjevheten i maktforholdene har vært stor. Jeg vet om flere episoder på festivalen med aggressiv sjekking og mye alkohol, sier Øhn Mehlen.

Alle ungdomspartiene enige

Rød ungdom har selv forfattet brevet og invitert de andre ungdomspartiene til å stille seg bak budskapet. Øhn Mehlen håper at en holdningsendring på Arendalsuka kan sette en standard for andre politiske arrangementer.

– Jeg, som alle andre, har et sterkt ønske om at forholdene skal bli bedre etter alle avsløringene som har kommet den siste tiden. Arendalsuka er et fint sted å sette fokus på hvordan man forholder seg til hverandre på tvers av maktforhold og alder, sier hun.

Ifølge Rød ungdom-lederen besluttet alle de andre ungdomspartiene umiddelbart å stille seg bak brevet som ble sendt mandag kveld.

Brevet i sin helhet kan du lese nederst i saken.

Roser initiativet

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, sier at brevet ble diskutert blant ungdomspartiene, og at han mener det er et godt initiativ.

– I vårt parti kjenner vi ikke til noen hendelser, men vi vet at andre partier har opplevd ubehagelige situasjoner på festivalen. Det er naturlig for oss at ungdomspartiene står sammen om et slikt brev, sier Svendsrud til VG.

Fungerende leder Sandra Bruflot i Unge Høyre bekrefter at de også stiller seg bak brevets budskap.

– Arendalsuka må selv erkjenne problemet og komme med tiltak. Jeg tror ikke det er en hemmelighet blant ungdomspartiene at mange voksne, både politikere og journalister, ikke alltid oppfører seg som de burde på slike arrangementer, sier Bruflot.

– Dette er et arrangement som samler både personer med ulike maktposisjoner og i alle aldersgrupper. Da er det riktig at de som deltar skal kunne føle seg trygge. Jeg er ikke kjent med at det har vært en ukultur under Arendalsuka, men når enkelte fra de andre ungdomsorganisasjonene vet om uakseptable hendelser, er det riktig å støtte initiativet, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Ikke fått noen varsler

Sjefen for Arendalsuka, Øystein Djupedal, forteller at han ikke har mottatt noen varsler siden festivalen ble arrangert for første gang i 2012.

– Vi har ikke mottatt noen varsler om seksuell trakassering på Arendalsuka tidligere. Hvis det har skjedd ting vi ikke vet om, er det selvfølgelig ikke bra.

– Sikkerheten er veldig viktig for oss når vi arrangerer festivalen. Vi har samtaler med politi og brannvesen både før under og etter arrangementet. Arendalsuka er et arrangement hvor alle skal føle seg trygge, sier Øystein Djupedal til VG.

Veldig positivt

Han tar gjerne imot forslag fra ungdomspartiene hvis de mener ting kan gjøres annerledes i fremtiden.

– Jeg mener dette er et veldig godt initiativ. Det er veldig viktig for oss at alle føler seg trygge på Arendalsuka, spesielt våre unge deltagere. Vi lytter gjerne hvis ungdomspartiene har forslag til hvordan vi kan bedre sikkerheten. Vi gjør hva som helst de ber oss om for at de skal være trygge, sier Djupedal til VG.

Han understreker at sikkerheten har vært en sterk prioritet siden første gang festivalen ble arrangert.

– Sikkerheten har alltid vært i høysetet og vil fremdeles være det. Samtidig kommer vi til å reflektere rundt det som har skjedd de siste månedene på sommerens festival, sier Djupedal.

Fakta Brevet fra ungdomspartiene Til arrangørene av Arendalsuka. Høsten og vinteren har vært preget av debatt rundt #metoo. Debatten har gått rundt seksuell trakassering og maktforhold. Den siste tiden har det dreid seg spesielt om seksuell trakassering i politiske sammenhenger, der unge og gamle møtes både til politiske møter og i mer sosiale settinger. Med tanke på at Arendalsuka er et sted der unge og gamle møtes, på tvers av organisasjoner, ofte med alkohol og hvor det er store forskjeller i maktforhold, lurer vi på hvilke tiltak dere nå vil sette i gang for å sikre et trygt miljø for alle? Hvilke tiltak dere setter inn vil være svært viktig for oss og våre medlemmers deltagelse.