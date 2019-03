RØD ALARM: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og sentralstyret i Rødt har forsøkt å skifte landsmøte-hotell, men det ble for dyrt. Foto: Helge Mikalsen

Rødt har ikke råd til å flytte landsmøtet etter hotelltabbe

Partiet Rødt skal avholde landsmøtet sitt på Radisson Blue hotel Alna i Oslo 9.–12. mai. Det har satt prinsipper opp mot penger. Pengene vant.

Publisert: 20.03.19 22:31 Oppdatert: 20.03.19 23:10







Tabben er at partiet ikke sjekket om hotellet har tariffavtale – altså at de ansatte er organisert gjennom en tariffavtale - det kan enkelt gjøres på Fellesforbundets hjemmeside, hvor de har en oversikt over hoteller med tariffavtale:

Det viser seg at hotellet ikke har inngått noen tariffavtale – med LO, hvor Fellesforbundet i hovedsak organiserer de hotellansatte.

Det går ikke hos de røde og ranke i Rødt.

På hjemmesiden til Rødt beklager partisekretær Benedikte Pryneid Hansen så mye.

– Det har vist seg at det ikke er tariffavtale på hotellet hvor Rødts landsmøte avholdes 9.–12. mai. Hotellet bekreftet at de hadde tariffavtale før vi inngikk leieavtalen. Vi er lei oss for at det har vist seg at hotellet likevel ikke har tariffavtale, og hadde ikke lagt landsmøtet hit om vi hadde fått beskjed om det før avtaleinngåelse, skriver partisekretær Hansen.

– Ville kostet omtrent en million

– Når det viste seg at hotellet ikke hadde tariffavtale, satte det oss i en vanskelig situasjon, fortsetter hun og kommer til det vanskelige poenget:

– Å avbryte kontrakten og flytte møtet til et annet hotell ville kostet omtrent en million kroner. Ikke fordi leieprisen på hotell med tariff er så mye høyere, men fordi vi måtte betalt oss ut av kontrakten med Radisson Alna og fordi vi måtte flyttet ut av Oslo. Det ble rett og slett for dyrt, skriver hun.

Hansen fremholder at de derfor valgte å bli på hotellet, men at de forsikret seg om at ingenting står i veien for at de ansatte kan inngå tariffavtale dersom de selv ønsker det i fremtiden.

– Neste landsmøte vil bli holdt på et hotell med tariffavtale, fremholder Rødt partisekretær.

Hotellet ga løfte

I 3. innkalling til landsmøtet, som ligger ute på Rødts hjemmesider, er det lagt inn en orientering om saken:

«Det ble ved befaring bekreftet at hotellet hadde tariffavtale. 4. mars ble vi gjort oppmerksom på at dette dessverre ikke var tilfelle likevel. Det ble straks opprettet dialog med hotellet for å få klarhet i hva som var situasjonen ved hotellet per dags dato».

Ifølge orienteringen redegjorde hotellet for hvordan de følger opp arbeidsmiljøloven, at tariffavtalens lønnsbestemmelser følges av hotellet og at det er tillitsvalgte på konsernnivå i Radisson-kjeden.

« Det ble også undersøkt muligheter for å flytte landsmøtet til et hotell med tariffavtale, da utenfor Oslo, og hvilke kostnader dette ville medføre. Saken ble behandlet i sentralstyremøtet møte 5. mars.

Fikk gjennomslag for tre krav

Det viser seg at selv om sentralstyret måtte bite i det tariffrie eplet, så ga de seg ikke uten å vinne en liten seier:

Rødt stilte tre krav for å ikke flytte møtet.

les også VGs partibarometer: Rødt gjør det bra

Kravene var:

– En erklæring på at hotellet vil inngå tariffavtale hvis de ansatte krever det.

– En uttalelse om at de er positive til fagorganisering og medbestemmelse.

– At Fellesforbundet får komme inn å holde et informasjonsmøte om medlemskap i fagforening og tariffavtale.

De skriver at hotellet har gått med på det.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag kveld.

Misforståelse

Hotelldirektør Guro Øsmundset ved Radisson Blue hotel Alna bekrefter avtalen overfor VG.

– Vi har blit enige om de tre punktene.

les også Rødt-Moxnes sammenligner Frp-lederen med Marie Antoinette

Hun avviser at de har forledet Rødt til å tro at de hadde tariffavtale.

– Det har ikke vært et tema. Det må bero på en misforståelse.

– Hvorfor har dere ikke tariffavtale?

– Fordi det ikke har kommet noe krav om det fra de ansatte.

– Er hotellet organisert på arbeidsgiversiden?

– Ja, vi er organisert i NHO Reiseliv.