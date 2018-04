PÅ PLASS: Politiet i Oslo var mandag på plass på Vestli i Oslo etter flere voldsepisoder i bydelen Stovner den siste tiden, deriblant en episode hvor natteravner ble angrepet. Mandag ble det kjent at politiet hasteansetter 30 årsverk. Foto: Helge Mikalsen

Natteravn-leder i Oslo-bydel: Har aldri fått kilotunge steiner kastet etter oss før

Publisert: 30.04.18 21:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-30T19:41:12Z

For en drøy uke siden ble natteravnene på Vestli angrepet av en gruppe ungdommer. – Disse har krysset en linje, som ikke skulle vært krysset, mener natteravn Annstein Garnes.

Garnes har selv bodd på Vestli i Stovner bydel siden han var barn, og har vært mye ute blant ungdommene siden de startet å gå natteravn i området i juni 2017.

– Vi startet en periode da det var veldig ille, med bilbranner, barnehagebranner og trusler. Mitt inntrykk er at det gradvis har blitt bedre, sier Garnes, som er leder i Vestli Vel og natteravn.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen nå?

– Vi har noen elementer som ødelegger for alle andre. Disse har krysset en linje, som ikke skulle vært krysset. Steinkasting er ikke akseptabelt, og er også en av grunnene til at vi nå har tatt pause i samråd med politiet .

Han sikter til at natteravnene på Vestli har stoppet å patruljere etter to ubehagelige saker med steinkast og sjikane på én helg. Politiet skal nå vurdere om det er trygt for natteravnene å patruljere i området eller ikke.

– Vi var sjokkert over steinkastingen, men det har gitt oss en ny driv på det vi driver med, og viktigheten av at voksne og foreldre er ute og synes, sier Garnes, som ikke legger skjul på at dette er en ny situasjon:

– Vi har blitt kastet snøballer etter og blitt sjikanert muntlig, men aldri fått kilo tunge steiner kastet etter oss. Jeg mener det ikke er ungdommene våre som er det generelle problemet, men bakmennene som rekrutterer.

Flere hendelser på Vestli det siste året: Kastet 15 kilos stein fra bro – siktet på vekterbil

Selv ønsker han ikke til å gå i detalj, men viser til at natteravnene er i løpende dialog med politiet. Han understreker også at et stort flertall av ungdommene de møter er hyggelige – og samarbeidsvillige.

– Det er et lite mindretall som ødelegger for alle. De som går igjen er i alderen 15 og til noen og 20 år. Noen har gått ut med antall, men det har ikke jeg lyst til.

Angrepene på natteravnene har fått flere politikere til å reagere. Frp-politiker Himanshu Gulati mener det man ser er «starten på svenske tilstander », mens Ap-politiker Raymond Johansen mener bildet som males er sterkt overdrevet . I et intervju med VG står han fast på at Oslo er en trygg by , noe Garnes reagerer på:

– Jeg mener at Oslo trolig er en av de tryggeste byene i verden, men det er ikke et paradis. Jeg mener han må stikke fingeren i jorden, og se på tingene som ikke fungerer, sier han.

Denne artikkelen handler om Oslo

Natteravnene

Politiet