BRUSGLEDE: Jan Erik Tvedt (66) pensjonist fra Arendal har med seg barnebarnet Martin på handletur til Nordby Supermarket. Foto: Helge Mikalsen

Norsk moms og avgift alene er større enn svensk pris

Publisert: 11.05.18 13:25

STRØMSTAD/OSLO (VG) Den norske staten tar så mye i avgifter og moms at det utgjør mer enn varen koster i Sverige. Det skaper norsk jubel - i Sverige.

Studer bildene i denne saken. Det vil ikke bidra til å holde deg unna svenskegrensen:

Grensehandelen når nye høyder og vi legger igjen over 15 milliarder kroner på handleturer over grensen.

Kraftfullt NHO-angrep på regjeringen

– Dagens tall i VG viser til fulle at norske politikere over tid har tatt så mange avgiftssteg at de er i ferd med å undergrave tusenvis av norske arbeidsplasser. Når du får sjokolade og godteri til halv pris over grensen, så er det ikke rart at Hval sjokoladefabrikk og andre sliter, sier leder Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.























– Det som er ekstra trist, er at det skjer under en borgerlig regjering, hvor Fremskrittspartiet har hatt finansministeren i snart fem år. Når de hastevedtar sjokkøkning i sukkeravgiften, undergraver statsminister Erna Solberg og Siv Jensen alt de har sagt om viktigheten av stabile rammevilkår. Det er lenge siden Frp har klart å bekjempe avgifter. Det er Frp-kroner velgerne nå må betale ekstra i Norge, som gjør at historisk mange handler over grensen, sier Brubakk.

Han får full støtte fra sjefen for en helt annen bransje:

– Hvis dette hadde vært rammene for norsk industri, hadde det knapt vært industriarbeidsplasser igjen i Norge. Politikerne må snart skjønne at slike særnorske avgifter over tid vil føre til store kutt og oppsigelser innen blant annet brus- og sjokoladeproduksjon, sier leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Ti ganger så høy

VG har kikket på svenske og norske priser for noen tilfeldig utvalgte populære varer og sett på hvor mye de statlige avgiftene utgjør.

Her er noen hovedfunn:

* For vin, sprit og øl, sigaretter og brus er avgiftene/momsen i Norge høyere enn prisen på varen i Sverige. Etter at sukkeravgiften føk i været, er det nesten tilfelle også for godteri.

* Det er ikke uten grunn at norske ølhunder valfarter til Sverige. Avgiften i Norge er nesten tre ganger så høy som i Sverige.

En 6-pack med Corona pils, som mange unge nyter, kostet 219 kroner i lavpriskjeden Coop Extras butikk i Oslo, som vi sjekket fredag. På Systembolaget var prisen 107,4 kroner for seks flasker av denne pilstypen. Men kronekursen er grensehandel-gledelig og i norske kroner koster den 97,8 kroner: Altså over dobbel pris i Norge. Samlet er moms og avgift 111 kroner for de seks flaskene i Norge, altså mye mer enn hva flaskene koster i Sverige.

* Et flertall av varene vi sjekket har nå dobbel pris i Norge, sammenlignet med Sverige. Det toppes av godteri, som er 168 prosent dyrere i Norge. Men også cola, snus, melk, sigaretter og vinen vi sjekket, koster dobbelt så mye her hjemme, som hos søta bror.

* Det er ikke noe trylleri med vodka heller: Den norske statens glupskhet er en viktig årsak til at mange kommer hjem med brennevin fra Systembolaget. For en flaske med vodka er avgiftene og momsen i Norge 277 kroner. I Sverige koster den mindre enn de norske avgiftene/momsen: 239 kroner.

168 prosent dyrere



I Norge koster en flaske 86,9 kroner mer enn på Systembolaget. Samlet er avgiften og momsen 85 kroner høyere i Norge enn i Sverige: Prisforskjellen utgjør altså det den norske staten tar mer i moms og avgifter.

* Andre ting nordmenn liker å kose seg med: Vin og godteri er i vår undersøkelse priset henholdsvis 101 og 168 prosent høyere i Norge enn hos Søta bror.

* Avgiften på godteri i Norge er nå nesten like høy som godteriprisen i Sverige.

* Og skulle det stå så dårlig til med deg at du røyker eller snuser, ja da har du enda en god grunn til å reise over grensen. Posesnusen kostet 90 kroner pr. dåse i Oslo fredag og 44 kroner i Sverige.

* En 20-pakning sigaretter har over dobbelt så høy avgift i Norge som i Sverige og prisen er nesten dobbelt så høy.

I Finansdepartementet lar Siv Jensen deres finanspolitiske talsperson på Stortinget, Helge André Njåstad, svare:

– Frp har alltid ment at norske skatter og avgifter må senkes. Det er langt fra holdbart at avgiften i Norge alene er høyere en prisen på varen i nabolandet. Nå har til og med noen partier på venstresiden innsett at særavgiftene er en konkurranseulempe for norske bedrifter. Men det er ikke troverdig så lenge de år for år har kjempet for økte skatter og avgifter.

– Med Frp i regjering er skatter og avgifter senket med over 24 milliarder kroner. Å kutte skatter og avgifter er viktig for at folk skal ha mer å rutte med, men ikke minst for at norske varer skal stå seg i konkurransen med utlandet.

– Det fremstår ikke som troverdig å svare at dere er for lavere avgifter når dere sitter i en regjering som er med på å sjokkøke sukkeravgiften?

– En slik økning av sukkeravgiften var ikke en del av budsjettforslaget som Siv Jensen leverte til Stortinget, men et resultat av forhandlinger.

På grensen rister man på hodet av de norske avgiftspolitikerne:

– Under halvparten av norske priser

Marthe Diskerud (27), student og Karianne Strangstad (28), lærer, begge fra Mysen i Østfold handlet lørdag på Systembolaget utenfor Strømstad.

De har kjøpt en del bokser med øl og noen flasker hvitvin og bobler. De er ikke helt sikre på hvor mye de har spart på handlingen.

– Men her får du cirka 30 for prisen av 12 hjemme, tipper Marthe.

– Jeg har nok betalt rundt 200 kroner for varer som koster 500 i Norge. Prisene ligger under halvparten av norske, sier Karianne.

Siden de bor i indre Østfold er de naturlig nok relativt ofte på grensehandel, men drar da til Tøcksfors som ligger bare 20 minutter hjemmefra.

I dag har venninnene deltatt i «Lejonruset» , en militær fitnesskonkurranse i Strømstad og derfor tok de turen innom Systemet for å handle inn til et 35-årslag.

Ingen av dem visste at på noen sukkerholdige varer i Norge er summen av moms og avgifter høyere enn selve prisen på samme vare i Sverige.

– Ikke studentvennlig

– Hva synes dere om avgiftsnivået i Norge?

– Jeg kan ikke akkurat si at den norske avgiftsøkningen er studentvennlig, sier Marthe.

Derfor handler de også matvarer, spesielt kjøtt, kjøttdeig og kylling på grensen.

– Det er mye billigere. Og det er fint for studenter, sier hun.

– Hvilken effekt tror dere avgiftsøkningen på alkohol har?

– Det vil nok ikke bidra til å begrense alkoholkonsumet, sier Karianne.

Men selv har de i hvert fall ikke i dag overkjørt alkoholholdige varer.

– Vi kjøper alltid (som regel) innenfor kvoten, sier de og smiler.

Jan Erik Tvedt (66) pensjonist fra Arendal har med seg barnebarnet Martin på handletur til Nordby Supermarket.

Den tidligere rektoren forteller at han er på grensen to-tre ganger i året og reiser med fergen over fra Sandefjord.

Og Tvedt er ikke i tvil om at det er mye penger å spare, spesielt på brus og mineralvann.

– Her betaler man mellom 3 og 4 svenske kroner pr boks brus, mens i Norge koster boksen over 9 kroner. Det er fort en tredobling av prisen det, sier Tvedt.

I dag har han kjøpt åtte brett med 24 x 0,33 liter Pepsi-Max til 79,90 per brett.

Han er klar over den store norske avgiftsøkningen på brus og sukkerholdige varer.

– Mer bevisst på handlingen

– Synes du avgiftsøkningen treffer riktig?

– Ja, den treffer riktig, i den forstand at man blir mer bevisst på hvor man handler, sier den opprinnelige bergenseren.

Og da sikter han til at folk i større grad drar til grensen for å handle.

– Men det var nok overhodet ikke tanken. Det var vel å få ned forbruket av sukkerholdige varer i Norge, sier Tvedt.

Han mener dessuten at det er et paradoks at avgiftsøkningen også gjelder light-produkter.

– Uansett hva forskningen sier, vi jeg påstå at den skadelige effekten av å drikke lightbrus må være atskillig mindre enn å drikke sukkerholdig brus, fastholder han.

PS: Ut over moms og avgifter, er prisen på en vare sammensatt av en rekke kostnader for produsenten og butikken: Råvarene for å lage varen og blant annet kostnader til strøm, ansatte, markedsføring, husleie og frakt.