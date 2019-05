VELDEDIG PAR: Hvert år deler Olav Thon Stiftelsen ut inntil 50 millioner kroner til allmennyttige formål. Her Sissel og Olav på utdelingen i 2015. Jan Petter Lynau

– Vi kan ikke komme nær nok, vi må være mye sammen

30 år etter at de ble sammen, er Olav Thon (94) og Sissel Berdal Haga (77) like forelsket. Her er deres nøkkel til lykke.

Der Oslo by kanskje er som gråest, i en av sidegatene ved Oslo City, ligger Olav Thons hovedkvarter. Allerede innenfor dørene er det fargene som råder. Knallrosa. Turkis. Giftgrønn.