Ola Borten Moe gjenopptar nestledervervet

Publisert: 03.05.18 17:19 Oppdatert: 03.05.18 17:31

Ola Borten Moe bekrefter overfor VG at han gjenopptar sitt verv som nestleder i Senterpartiet etter sexmeldingssaken.

– Det som har skjedd i dag er at sentralstyret har avsluttet saken. Jeg er lei for at det har skjedd uten at saken er oppklart. Det hadde vært det beste. Men nå har generalsekretæren stadfestet at dette ikke var en kollektiv handling. Det gjør det enklere å legge den ulykksalige saken bak seg. Dit har vi nå kommet. Og det betyr at jeg nå går inn igjen som nestleder i Sp, sier Borten Moe til VG.

Han ønskes velkommen tilbake av denne Sp-trioen på Stortinget: Heidi Greni, Jenny Klinge og Sandra Borch, som mener tiden nå er inne for å sette punktum i saken om sex-tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete .

Alle tre ønsker Ola Borten Moe tilbake i partiledelsen.

Hittil har de forholdt seg tause og ikke kommentert saken om den grove tekstmeldingen som fortsatt har ukjent avsender.

Nå mener imidlertid både Greni, Klinge og Borch at det er på tide å unngå mer mistenkeliggjøring og flere utspill i saken – etter at sentralstyret lukket saken torsdag – og politiet konkluderte med at de ikke ville åpne etterforskning onsdag.

Vil ha Ola tilbake

Samtlige tre ønsker også Ola Borten Moe velkommen tilbake som første nestleder i partiet etter at han tok en selvpålagt pause så lenge håndteringen av tekstmelding-saken pågikk.

– Ola er landsmøtevalgt som nestleder. J. Nå er det på tide vi setter punktum i denne saken, sier Sandra Borch til VG.

Hun er stortingsrepresentant og tidligere leder av Senterungdommen.

- Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner meg igjen i kritikken av håndteringen fra Arnstad og Vedum. De har begge tatt denne saken alvorlig og jobber aktivt for at Senterpartiet skal være et trygt sted å være, sier Borch.

Ingen ende

Både hun og kollegene Heidi Greni og Jenny Klinge i Sp’s stortingsgruppe, mener partiet nå må respektere at saken er gransket ferdig av partiet og vurdert av politiet.

De er uenig med både Navarsete og nestleder i Sp-gruppen, Kjersti Toppe, som mener at politiet burde ha prioritert etterforskning (Navarsete) og at partiet ikke burde ha sluppet taket i saken (Toppe).

– Noen mener at denne saken ikke har noen ende. Det reagerer jeg på. Både parti og politi har konkludert. Nå er det på tide og sette punktum, sier Heidi Greni.

Hun understreker at hun snakker med Navarsete ukentlig, og ikke hører til noen Borten Moe-fløy selv om hun er trønder.

– Synes du saken og varselet er overdimensjonert?

– Det er ingen tvil om at saken er blitt veldig profilert. Det er ikke tall på hvor mange spaltemeter saken har fylt. Samtidig synes jeg #metoo har medført en bra åpenhet om trakassering sjikane, sier Greni til VG.

Overdrevent

Jenny Klinge representerer Møre og Romsdal på Stortinget. Hun har i likhet med de to andre lenge hatt lyst til å si noe om tekstmelding-saken. Men har holdt munn inntil i dag.

– Saken er overdrevent eksponert. Dette har tatt helt av. Det betyr ikke at det ikke er riktig å varsle om det Liv Signe opplevde. Men det er denne ene personen som har skrevet og sendt meldingen, som må stå for den. De andre ni kan- og skal ikke straffes. Vi har ikke kollektiv avstraffelse hverken i rettspleien eller i Senterpartiet, sier Klinge.

– Nå må vi nok slå oss til ro med at denne saken ikke blir løst, sier Heidi Greni.