TANNPINE: En åpen industrisøppelsekk med flere hundre navnemerkede tannavstøpninger sto hensatt ved en container på Majorstuen i Oslo. Foto: Lars Thune

Sekk med gipstenner ble stående på gaten

Publisert: 21.04.18 22:22 Oppdatert: 21.04.18 22:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-21T20:22:46Z

Hundrevis av tannavstøpninger merket med navn lå åpent i en pose på Majorstua i Oslo i helgen etter at de ikke ble hentet til destruksjon. – Skjødesløst, mener personvernekspert.

De flere hundre gipsmodellene av tanngarder - merket med navn - lå i en åpen industrisøppelsekk ved en container utenfor Colosseum-senteret på Majorstua i Oslo fredag og lørdag. Modellene skulle til destruksjon, men ble aldri plukket opp.

– Den type avtrykk er å anse som en del av en journal, derfor er det også krav til oppbevaring og at de destrueres på en betryggende måte som ivaretar personvern, sier generalsekretær Morten Rolstad i Tannlegeforeningen til VG.

Han mener at saken må skyldes en rutinesvikt.

– Jeg vil si at dette er en glipp som vi ikke setter pris på, sier han.

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, skriver i en SMS til VG at saken kan være alvorlig.

– Skjødesløst

Ann Rudinow Sætnan, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, betegner saken som «fryktelig skjødesløs».

– I teorien kunne denne saken vært problematisk selv uten at det sto navn på modellene. Teknisk sett vil det være mulig å identifisere noen ut ifra en tannavstøpning, sier Sætnan, som har sittet i Personvernkommisjonen.

Hun påpeker at hun ikke har arbeidet med personvern det siste året, men at det i hovedsak dreier seg om opplysninger som man med relativt enkle midler kan spore tilbake til personen.

– Når det er navn på disse modellene, er det helt klart en personopplysning, som også muligens er sensitiv. Her ble det levert en helsetjeneste og man kan identifisere skader.

Hun kaller det en «formålsutglidning» når modeller som var laget for et formål, knyttes til personopplysninger.

– Man er jo særlig bekymret for opplysninger som beveger seg fra en sammenheng til en annen uten lovlig grunn, sier professoren.

Skulle vært hentet

Avstøpningene kommer fra Colosseum Tannlege. Da VG tok kontakt med klinikkleder Anniken Lærum lørdag ettermiddag, var hun ikke klar over at modellene fortsatt lå der.

– De skulle ha vært hentet til oppkverning. Jeg aksjonerer på dette med en gang.

Hun forteller at avstøpningene er hentet ut av et gammelt lager og skulle vært plukket opp fredag.

– Dette er en feilvurdering fra min side. Jeg har bestilt sikkerhetsmakuleringscontainer til alt det andre vi har ryddet ut, men modellene tok jeg ikke godt nok høyde for, sier Lærum.

Hun understreker at saken tas på alvor og at hun kaller inn til møte mandag morgen for å gå gjennom rutinene på nytt.

Ikke bekymret over gipsmodellen

En av modellene i posen tilhører 22 år gamle Celine Apold.

– Jeg tok avstøpningen for ni år siden i forbindelse med tannregulering. Jeg trodde at den var kastet.

Hun syns ikke at det er problematisk at den har kommet på avveie, men påpeker at det egentlig ikke skal skje.

– Det er bare avstøpning av tenner, men man kan jo bli litt urolig for at annen, mer sensitiv informasjon kan komme ut, sier Apold.

Heller ikke Herman Østensen, hvis tannkopi endte opp i sekken tar hendelsen tungt.

– Det er spesielt, men jeg føler ikke det er noe ille på noen som helst måte. Jeg skulle likevel likt å kjenne reisen til gipsavstøpningen min som ble tatt for ti år siden og fram til i dag.

Med et glimt i øyet, legger han til:

– Jeg trodde jo at det var Facebook jeg skulle være redd for at solgte den personlige informasjonen min, men så viser det seg at det er tannlegen jeg må passe meg for!

Denne artikkelen handler om Personvern

Oslo

NTNU