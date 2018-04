NARKONETTVERK: Bildet viser politiets beslag etter aksjonen mot narkoligaen på Kanariøyene. I tillegg til 49 kilo kokain ble det beslaglagt hasj og store mengder kontanter. Foto: Policia Nacional

Tror på full frifinnelse for narkotiltalt norsk kvinne

Publisert: 28.04.18 05:47

2018-04-28

Spansk politi mener kvinnen har vært med på å hvitvaske penger for et narkonettverk på Kanariøyene. Forsvareren tror hun slipper unna.

Tidligere denne uken sa advokat Miguel Ángel Diepa til VG at kvinnen, som ikke sitter fengslet, ikke kjente seg igjen i tiltalepunktene.

– Det er ingenting som knytter henne til saken, sa Diepa på telefon til VG.

Fredag var rettssaken, der den norske kvinnen er én av flere som som i 2016 ble knyttet til et kokainbeslag på 49 kg, over.

I en SMS til VG natt til lørdag skriver Diepa:

«Jeg tror resultatet kommer til å gå i hennes favør».

Dom i saken er først ventet om en måned.

Bakgrunnen for rettssaken er en omfattende politiaksjon i 2016, der ti personer ble pågrepet på forskjellige adresser på Kanariøyene , mistenkt for å ha deltatt i smuglingen av 49 kilo kokain på en cruisebåt som kom fra Brasil til Lanzarote .

VG har lest tiltalen, hvor det kommer frem at politiet ikke mener at den norske kvinnen har hatt en sentral rolle i nettverket, men at hun har vært involvert via sin partner, en sveitsisk mann i 50-årene.

Ifølge tiltalen har hun vært med på å sende penger til personer i den kriminelle organisasjonen. Politiet mener at hun ved flere anledninger har vært med kjæresten for å veksle inn sedler i ulike bankfilialer. Ifølge tiltalen har hun også hatt ansvar for å overvåke flere møter under planleggingen av smuglingen.

Spanske påtalemyndigheter har bedt om straffer fra seks til 23 år for de tiltalte.

