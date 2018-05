Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mor frikjent for tvang og trusler mot sønn i Stavanger

NTB

Publisert: 01.05.18 10:09

Lagmannsretten har frikjent en mor i 30-årene som var tiltalt for å ha låst sønnen inn i trapperommet og for å ha kløpet ham.

I tingretten ble moren dømt til 15 dagers betinget fengsel, skriver Stavanger Aftenblad .

Kvinnen, som valgte å anke, erkjenner å ha låst sønnen inne i et trapperom, men hevdet at det var ment som en «time out» for ustyrlig oppførsel. Innelåsingen foregikk kun i korte perioder på to minutter av gangen, framholdt hun.

Tvangen som ble brukt var akseptabel og også nødvendig i situasjonen tiltalte befant seg, konkluderes det i flertallets begrunnelse.

Flertallet peker blant annet på at tiltalte sperret sønnen inne i trapperommet for å hindre at han skadet seg selv.

