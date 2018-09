Beredskapstroppen holdt væpnet øvelse ved skole uten å varsle elevene

INNENRIKS 2018-09-19T11:11:24Z

NESBRU (VG) Skremte elever ved Nesbru videregående skole tok til Snapchat for å melde fra om det de trodde var en potensiell skoleskyting onsdag.

Publisert: 19.09.18 13:11 Oppdatert: 19.09.18 15:42

Det var ved ellevetiden onsdag morgen at elever ved skolen i Asker observerte en kamuflasjekledd mann bærende på et skytevåpen i skolegården.

Politiet opplyste selv på Twitter at beredskapstroppen ville avholde en planlagt øvelse, men dette visste hverken skolens styre eller elevene.

Skolen avdramatiserer hendelsen, men sier de ikke var innforstått med øvelsen.

– De beklaget og fortalte at de i utgangspunktet ikke skulle være så nær skolen som de var. Vi visste ingenting. De la seg helt flate og ringte meg umiddelbart, forteller rektor Brynhild Idland til VG.

VG har mottatt flere filmer og bilder fra elever som viser en mann gående rundt med et skytevåpen i høyre hånd, i umiddelbar nærhet til skolen.

Tar selvkritikk

Beredskapstroppen bekrefter overfor VG at de ikke hadde varslet skolen i forkant.

Øvelsen ble utført av nasjonale beredskapsressurser og hundepatruljen i Oslo i et tilliggende bygg nær skolen.

– Dette var først og fremst varslet intern i politiet, og mesteparten av øvelsen foregikk innendørs. Men på innmarsjen til hvor øvelsen fant sted så har noen av tjenestepersonene blitt synlig for skolen, sier sjef for politiets beredskapstropp, Helge Mehus, til VG.

– Hva tenker dere om at elever blir vitne til væpnede menn som spaserer utenfor skoleområdet?

– På tross av varslingen som er gjort, så ser vi i ettertid at vi skulle ønske at skolen hadde kjennskap til øvelsen. Derfor tok vi kontakt for å gi en oppklaring på hvorfor vi har til stede.