Veslemannen: Evakuerte får flytte hjem

INNENRIKS 2018-09-15T08:36:30Z

Farenivået er satt ned til gult, og de evakuerte kan vende tilbake til sine hjem. Dette er syvende gangen beboerne ved Veslemannen er evakuert. Og det kan skje igjen.

Publisert: 15.09.18 10:36 Oppdatert: 15.09.18 10:52

RAUMA/OSLO (VG): Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad , informerte på en pressekonferanse lørdag morgen at ferdsels- og oppholdsforbudet under Veslemannen er opphevet.

Det betyr at de evakuerte får komme hjem igjen. Dette er syvende gangen at beboerne ved Veslemannen har måttet evakuere.

– Mange har uttrykt at de veldig slitne av dette her, at det egentlig ikke går lenger. Det har de egentlig sagt litt før og, så vi hadde et møte i går der vi snakket ut om det. Personlig er jeg bekymret for at hvis vi nå får mange ganger ut og inn i løpet av høsten, som det dessverre kan bli, så har vi et kjempeproblem i forhold til deres ve og vel, sier Hustad til VG.

Alternativet er å finne dem nye steder å bo, men at de ikke er kommet dit ennå.

– Alle har jo lyst til å bo på hjemplassen sin, sier Hustad.

Kan skje igjen

Farenivået er satt ned til gult av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Geolog Einar Anda var også til stede på pressekonferansen. Der informerte han om at bevegelsene i fjellet har avtatt fra maksimum på torsdag, og at de er nærmere halvert siden i går.

Det er imidlertid ingen grunn for beboerne ved fjellet å tro at det ikke vil bli en neste gang.

– Det kan det nok bli, men vi kan ikke se inn i fremtiden om når det måtte øke igjen, sier Anda til VG.

I øvre område er de på fem centimeter i døgnet, i nedre område er det en liten centimeter per døgn, ifølge Anda. Torsdag var det flere skredhendelser i fjellet. Sist natt har det kun vært fire mindre steinsprang.

– Jeg har vært i kontakt med dem som er evakuerte, de er selvfølgelig veldig lettet for at de får komme hjem og ha helg på hjemplassen sin, og det er noe alle forstår. Samtidig er de veldig spente på utviklingen videre utover høsten, sier ordfører Hustad, og bekrefter at situasjonen er avblåst for denne gang.