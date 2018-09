VIKLET INN: Elgen var viklet inn i to husker som hang fra et tre ved en fritidseiendom i Vestre Toten. Foto: Anne Marie Glimsdal

Elg døde etter at den viklet seg i husker

Etter å trolig ha blitt fristet av epletrær på fritidseiendommen, viklet den uheldige elgen seg inn i to husker.

Det var et jaktlag som til slutt fant elgoksen død. Den hang i to husker fra et tre på et småbruk som brukes som fritidshus ved Elton i Vestre Toten .

– Bikkja fikk los på elgen, så det var hundeføreren som først så at den hang der, sier Torild Olsen til VG.

Hun var en del av jaktlaget på åtte som fant det døde dyret onsdag formiddag. Området der den ble funnet blir beskrevet som svært elgrikt. Olsen tror at elgen har vært død i fire eller fem dager på grunn av fluene og lukten.

– Det var forferdelig trist, konstaterer hun.

Oppfordrer til å ta grep

Det syns også Anne Marie Glimsdal, som er jeger i det samme jaktlaget.

– Jeg reagerer med sorg. Dette skal ikke skje. Det er vondt å se at dyret har lidd, sier hun til VG.

Hun understreker at de er svært opptatt av at dyrene skal avlives på en human måte, slik at de ikke lider.

– Jeg syns det er viktig å spre budskapet at dersom folk har landsteder som er lite besøkt og der det er frukt i hagen, bør man ta bort husker, hengekøyer og tørkestativer som dyra kan vikle seg inn i.

Glimsdal var forbi eiendommen for en uke siden. Da var ikke elgen der.

Viltnemnda varslet

Viltvakten ble varslet om saken. Også de mistenker at elgen ble fristet på grunn av epletrærne i hagen der.

– Det henger to husker der. Elgen, en liten okse, har fått stroppene over hornene og rundt halsen, sier viltvokter Ole Petter Ødegård til VG.

Viltnemnda har varslet eieren av fritidseiendommen gjennom en tredjeperson. Eieren ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

