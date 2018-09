PÅGREPET: Denne gutten ble pågrepet siktet for et alvorlig forhold på skolen i november i fjor. Han endte på glattcelle, men politiet var egentlig ute etter en annen med samme fornavn. Foto: Odin Jæger

Kastet feil 16-åring på glattcelle - koblet ikke inn Spesialenheten

Gutten ble pågrepet på skolen siktet for et alvorlig forhold. Nå er han tilkjent 20.000 kroner i erstatning, men Spesialenheten for politisaker har ikke fått tilsendt saken.

16-åringen ble pågrepet på en skole i Oslo 30. november i fjor. Politiet var på jakt etter en gutt med samme fornavn som 16-åringen.

En leder på skolen pekte ut feil gutt. Politiet gikk til pågripelse og 16-åringen har forklart at han så endte i et basketak med politiet.

Han ville ikke gi fra seg telefonen, og ble da fratatt den med makt og påsatt håndjern. Ifølge politiet nektet han å se på pågripelsesbeslutningen. Han skal også ha fremsatt trusler og ukvemsord til politiet. Han hadde ikke på seg ID-kort da han ble satt i arresten, hvor han ble sittende i totalt to timer.

Gutten har selv hevdet overfor VG at han hadde ID-kort, men at han ikke ble spurt om dette. Han hevdet også at han ikke fikk lese «et ark de viste ham» under pågripelsen.

16-åringen ble sittende halvannen time på glattcelle etter at hans advokat, Sverre Sjøvold, gjorde politiet oppmerksomme på at de hadde pågrepet feil person.

Meldte seg aldri

Statens sivilrettsforvaltning avgjorde på våren i år at pågripelsen fant sted uten lovhjemmel.

Sivilrettsforvaltningen viste til guttens unge alder og siktelsens alvorlige karakter da de tilkjente ham 20.000 kroner i erstatning. Gutten krevde i utgangspunktet 10.000 kroner.

Egil Jørgen Brekke, politiinspektør i Oslo politidistrikt, uttalte til VG i desember i fjor at «saken er oversendt til spesialenheten for etterforskning».

Dette ble aldri gjort.

– Politiet har ikke oversendt saken til Spesialenheten ettersom det var skolen og lærere som pekte ut feil person. Når noen utpeker en gjerningsperson, er det naturlig at vi legger det til grunn som rett person. Den misforståelsen som fant sted her, er vanskelig å garantere seg mot, men vi burde ha kontrollert bedre enn vi gjorde i dette tilfellet, sier Brekke.

– Jeg forutsetter at når politiet sier de skal sende saken til Spesialenheten, så blir det gjort. Jeg ba dem også om å gjøre dette i en e-post den gang. Det er forunderlig at det ikke ble fulgt opp, sier advokat Sjøvold til VG.

Ingen konsekvenser

Brekke sier det uheldig at han uttalte at saken var oversendt, da den likevel ikke ble det.

– Burde saken vært oversendt til Spesialenheten?

– Vi vil alltid oversende en anmeldelse, dersom vi får inn en. I dette tilfelle har ikke fornærmede eller advokaten anmeldt politiet. Når det foreligger et kritikkverdig forhold som dette, så gjør også politiet selv en vurdering av om det har skjedd et straffbart forhold som pålegger oss oversendelse til Spesialenheten, sier Brekke som opplyser at en slik vurdering ble foretatt ved politiets juridiske seksjon.

– Du uttalte at saken var oversendt. Da er det kanskje ikke så rart at hverken fornærmede eller advokaten anmeldte politiet til spesialenheten?

– Et forhold kan anmeldes når som helst så lenge det ikke er foreldet, dersom fornærmede eller advokaten ønsker å gjøre det.

Brekke opplyser at ettersom, saken aldri ble sendt over til Spesialenheten til vurdering, så har saken heller ikke medført konsekvenser for de aktuelle betjentene som var involvert i feilpågripelsen.

– Vi har gjennomgått interne rutiner slik at dette ikke skal skje igjen.