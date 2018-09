KØ: Initiativtaker Anders Lunde forteller at han så mange biler på veien i dag og at han er godt fornøyd med aksjonen. Foto: privat

Store demonstrasjoner mot bompenger i tre byer

Bompengeopprøret som startet i Stavanger, sprer seg nå over hele landet. I kveld var det demonstrasjoner i Drammen, Fredrikstad og Kristiansand.

– Dersom det fortsetter sånn, med økte renter og økte bompenger, kan vi få en personlig krise gjeldskrise som den vi hadde på 80-tallet, sier Anders Lunde til VG.

Han er initiativtaker til demonstrasjonen som pågikk i Drammen tirsdag ettermiddag.

Da VG snakket med han i femtiden tirsdag satt han i bilen - som trillet sakte fremover i aksjonen.

– Jeg håper aksjonen vil være med på å åpne øynene og ørene til politikerne. Bompenger er usosialt, urettferdig og unødvendig. Vi er alle opptatt av miljøet, men det må være mulig i dagens samfunn å gjøre ting på en bedre måte, sier han.

Han etterlyser bedre byplanlegging slik at det blir bedre samsvar med aktivitetknyttepunkter og kollektivtransport.

– Jeg har barn, og det er helt umulig for meg å rekke alt jeg skal i løpet av en dag uten å bruke bilen, sier han.

Ble inspirert

Han forteller at han ble inspirert av tidligere aksjoner, og det store engasjementet på nett.

– Da så jeg ikke annet valg enn å sette et tidspunkt og komme i gang, forteller han.

På demonstrasjonen som hadde oppmøte på Gulskogen i Drammen kl 16:00 tirsdag, var det mange møtte opp, ifølge Lunde.

– Bortsett fra et par stykker på Facebook, har alle vi har snakket med vist sin sympati og støtte overfor aksjonen, sier han.

Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen (H), synes det er positivt at folk engasjerer seg, men sier at bompengene er og forblir en nødvendighet.

– Det er vel ingen som er begeistret over bompenger - og noen er mindre begeistret enn andre. Det er positiv at folk engasjerer seg og demonstrerer, uansett hvilket syn man måtte ha og så lenge man holder seg innenfor loven, sier han

– Når det er sagt, så får ikke byene bygget enn eneste ny vei, med mindre vi finansierer deler av det selv. Den finansieringen må komme gjennom bompenger. Det er vedtatt å bygge en ny tunnel ved E134 og en ny Holmenbru. Dette vil tilsammen kreve en lokal investering på 50 prosent, noe som vil tilsvare bortimot 1,2 milliarder kroner. I tillegg har Stortinget vedtatt et krav om nullvekst i personbiltrafikken, sier ordføreren.

Sammenlikner bompengene med Berlinmuren

Sommeren 2019 åpner seks nye bomstasjoner i Fredrikstad . Det fikk initiativtaker til demonstrasjonen Kristi Nesvik til å se rødt.

– Nok er nok, sier hun og sammenlikner de nye bomstasjonene med Berlinmuren i Tyskland:

– Jeg kan komme meg fysisk fra den ene siden av byen til den andre, men bare dersom jeg betaler for det. Det er et overtramp mot folket. Lavtelskertilbud for barn og unge, som i utgangspunkter er billig, blir nå dyrt fordi du må betale så mye for å komme deg til og fra, sier hun.

Ifølge henne har responsen til demonstrasjontoget, som gikk av stabelen klokken 19.00 på Stortorget i Fredrikstad vært overveldende.

- Vi skal ha vært over 1000 personer, ble jeg fortalt. Jeg hadde håpet på mer enn 300.

På forhånd hadde hun laget en rekke plakater for anledningen. På plakatene sto det «Nei til bompenger», « Nei til bomring», «Bomring er usosialt» og «Nok er nok»

– Favorittslagordet blant disse er «Bomring er usosialt». Man må nå betale i dyre dommer for å se venner og familie som bor på andre siden av byen. Det er på tide at vi sier i fra at politikerne ikke kan styre og forvalte som de vil lenger. Dette handler om prinsipp.

Oppslutning på 3,4 prosent

Mens bompengemotstanden har ulmet lenge i hele landet, var det først i august at den slo ut i åpne demonstrasjoner i Sandnes og Stavanger. Bompengeopprøret som begynte på Nord-Jæren spredte seg torsdag forrige uke til Oslo, da rundt 150 bilister gjennomførte en kjør-sakte-aksjon fra Sandvika til Oslo .

– I utgangspunktet var bompenger en slags lokal ekstradugnad når viljen var stor for å få bukt med et konkret veiproblem. Nå er denne ekstradugnaden blitt selve systemet og bærebjelken i finansieringen av statlig veibygging. Dette vil vi stanse - og erstatte med en økt skattesats, sa partileder Frode Myrhol (46) i «Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger» da VG snakket med han ved en tidligere anledning.

Det gryende «Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger» vil stille til valg i landets største byer neste år, og tar mål av seg til å bli et samlende parti for alle som er imot bompenger på veiene. Og det ser ut som partiet har fått en god start , skal man tro VG og Stavanger Aftenblads nyeste meningsmåling i fylket.

Ett år før kommunevalget viser målingen, utført av Respons Analyse, at det lokale partiet ville fått en plass på Fylkestinget, med 3,1 prosent stemmer.

De ville også fått to i bystyret i Sandnes, med en oppslutning på 3,4 prosent.

Idar Eidset, seniorkonsulent ved Respons Analyse, forklarer at Folkeaksjonen nei til til bompenger plukker velgere fra alle partier, utenom ytterste venstreside og MDG.

– Det viser at det er en sak som engasjerer, så det er veldig positivt og noe for oss å bygge videre på, sa Myrhol.