TUNGT REGN: Uvanlig intens nedbør kan falle over Sør- og Østlandet mens uværet passerer fredag og lørdag. Foto: Kart: DNMI

To værsystemer går sammen – kan gi intenst regnvær fredag

INNENRIKS 2018-09-06T08:50:32Z

En tordenfront som kommer nordover fra Mellom-Europa slår seg sammen med et vått lavtrykk fra England. Sammen skal dette gi kaskader med nedbør fredag og lørdag over Sør-Norge.

Publisert: 06.09.18 10:50 Oppdatert: 06.09.18 11:34

Tirsdag gikk Meteorologisk Institutt ut med gult farevarsel for intens nedbør. Farevarselet ble oppgradert torsdag formiddag.

Anslaget viser at det lokalt kan komme så mye som 15–25 millimeter nedbør – altså nesten det bergenserne kaller rotbløyte – på bare en time, og 50–70 millimeter i løpet av tolv timer.

Sjekk været på Pent.no!

Kortvarig intens

Dette er nedbør som kan gi oversvømmelser og skade lokalt. Meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo forklarer:

– Det begynner å regne allerede torsdag på Sørlandet, Agder og Telemark. Men i løpet av fredagen slår de to værsystemene seg sammen i en felles front som ser ut til å kunne gi kortvarig intens nedbør.

E24: Uværet slo ut basestasjoner

Fronten kommer til å sveipe over det meste av Sør- og Østlandet i løpet av fredag, og trekker så nordover på Østlandet lørdag.

– Det er ikke sikkert døgnnedbøren blir så høy, men vi kan få kortvarig svært intens nedbør når nedbørsfronten passerer.

Oversvømmelser og skred

Meteorologisk institutt sendte tirsdag ut eget varsel for dette regnværet, med antydning om så mye som 15–25 mm nedbør på bare en time.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer og jord- og flomskred der regnbygene treffer, advarer meteorologene, og ber lokale myndigheter vurdere behov for forebyggende tiltak.

E24: Høyeste strømpris i august på 12 år

– Vi må huske på at det allerede faller en del blader fra trærne, som kan være med på å stoppe til avløp. Dette så vi allerede i sommer på grunn av tørken. Derfor bør folk sjekke nedløp og fjerne løv så vannet får renne fritt, sier meteorolog Ina Ynnesdal.

Fønvind og 25 varmegrader

På Vestlandet vil det derimot bli fint vær og varme temperaturer, ifølge statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt, Gunnar Livik.

– Enkelte steder vil temperaturen ligge på et sted mellom 20 og 24 grader, men det blåser en del i de høyere strøk og der vil det bli en fønvind-effekt og vi kan ikke utelukke at temperaturene vil passere 25 grader enkelte områder, sier Livik.

Varmest vil det bli nord for Rogaland, Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag. Livik sier at lavtrykket vil trekke seg sakte nordover utover fredagen og at det kan komme noe nedbør også på vestlandet på lørdag.