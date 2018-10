DRAMATIKKENS HUS: Trine Skei Grande presenterte mandag statsbudsjettet og sitt eget kulturbudsjett i Dramatikkens Hus. Det kan være mer drama i vente i KrF de neste ukene. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Derfor vil Trine Skei Grande ha Knut Arild Hareide tilbake

Regjeringspartiene reagerte med sjokk da Knut Arild Hareide sa at han heller ville til den rødgrønne siden. Ifølge Venstre-leder Trine Skei Grande har regjeringen helt bevisst gitt KrF flere store seire i statsbudsjettet.

Venstrelederen, som ble kulturminister i januar, har flere ganger spøkt med at Knut Arild Hareide (KrF) var «mannen i mitt liv» . Nå kjenner hun på politisk kjærlighetssorg:

– Vi peppermøer er jo vant til at de plutselig drar. Men han her for litt fortere enn jeg hadde trodd. Jeg håper jo at han kommer tilbake, jeg da, sier Venstre-lederen til VG.

– Jeg sitter og venter på det, legger hun til.

Slapp bombe

Knut Arild Hareide sjokkerte folk i alle tre regjeringspartiene da han ville innlede samtaler med Sp og Ap om å danne et nytt flertall og felle Erna Solberg (H) som statsminister.

Hareide ringte både Erna Solberg og Trine Skei Grande og orientere dem om hva han ville si i talen til sitt landsstyre fredag 28.september.

De var totalt uforberedt. Og nyheten slo ned som en bombe i partienes indre kretser.

Kildene viser til at statsminister, få uker før Hareide offentliggjorde sin rødgrønne flørt, ga brede analyser av den politiske situasjonen i Norge, hvor KrFs rolle som borgerlig parti fremsto som skyfri. I Høyre var man helt overbevist om at KrF ville lande på deres side.

Skuffet og forundret

Nå sier Trine Skei Grande at hun er skuffet over Hareide, men også forundret. Hun mener at Venstre har beredt grunnen for at KrF skulle komme etter dem inn i regjeringen:

– I dag når budsjettet er langt fra, er det lettere for Venstre-folk å forklare forskjellen etter at Venstre kom med i regjering. Det er alltid vanskelig å gå inn i en regjering i fart, så vi har brukt mye energi på sette merker etter oss. Og det er lett å se hvordan dette hadde vært hvis vi ikke hadde vært med, sier Grande til VG.

Fikk store seire

Hun peker på at de største gjennomslagene kunne KrF også stilt seg 100 prosent bak: Flere kvoteflyktninger, et rekordstort bistandsbudsjett , satsingen på klimatiltak og mot barnefattigdom, og Venstre-lederens eget budsjett i Kulturdepartementet.

Mens Venstre har jobbet innad i regjeringen for å legge Venstre-trykk på budsjettet, så har KrF sittet på vippen i Stortinget og kjent på et press han nå vil kvitte seg med, ved å søke makt med Sp og Ap.

– Det må ha vært lettere å sitte i Stortinget da vi var der sammen med KrF. Da var vi to om å ta av det presset, sier hun.

Smertefullt

Hennes partifelle Abid Raja sier det slik:

– Noen sier at hvis Venstre ikke hadde gått i regjering, så hadde ikke KrF startet denne tankeprosessen. Dersom mange i KrF føler det slik, er det smertefullt å tenke på at vi indirekte ha bidratt til Hareides foreslåtte veivalg. Men jeg tenker at dette budsjettet viser at Erna Solberg er det tryggeste valget også for dem.

Ro rundt innvandring

Venstre-lederen vil også avdramatisere KrFs frykt mot å styre med Frp. Hun bruker kvoteflyktningene som eksempel:

– Vi sto sammen og fikk myket opp den knallharde linjen overfor barn. Etter at Venstre kom inn har vi laget en mykere linje mot barn og kvoteflyktninger, men en skjerpet linje overfor de som misbruker asylsystemet for å drive kriminalitet. Nå er konfliktnivået gått ned, og det er en helt annen ro i innvandrings-debatten. Vi er på sjetteplass blant land som tar imot flest kvoteflyktninger, sier Grande.

– Hvordan reagerte du da Hareide ringte?

– Jeg er uenig med ham. KrF og Venstre får mest til når vi er samlet. Og man blir jo skuffet når noen man har stått i verdifellesskap med i over hundre år, går til den andre siden. Det går ikke i hop for meg.

– KrF vurderer åpenbart de verdiene ulikt?

–Jeg er forundret over at KrF vil hoppe til Ap, som sjelden bruker mer enn tre sekunder i en debatt på å klargjøre at deres fellesskap er stat.

– Hvordan prøver du å påvirke KrF?

– Jeg har brukt hele dagen og et helt statsbudsjett på det. Jeg er bekymret for klimasatsingen om det blir et skifte, til Sp som sier at det viktigste er å få ned bensin og dieselprisene dagen etter FN-rapporten som fortalte hvor skummelt dette kan være. Men jeg merket meg at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad hadde mye godt å si om vårt preg på statsbudsjettet.

– Men det er ikke Ropstad du må overbevise?

– Nei, men jeg skal gi ham noen flere gode argumenter for hans syn, sier Trine Skei Grande.

Tilpasset KrF

Flere kilder, også i de andre regjeringspartiene, sier at statsbudsjettet har vært tilpasset at KrF kunne gå inn i en borgerlig regjering i høst.

Hareides sjokkmelding kom så sent at de ikke rakk å gjøre noe endringer. Og kilder i regjeringen sier de uansett ikke ville fortetatt endringer, fordi dette er saker de mener det er bred borgerlig enighet om.

Det synet deler også finansminister og Frp-leder Siv Jensen:

– Vi har levert et budsjett basert på hva regjeringen mener er reelle behov for Norge. Vi har tenkt helhet, men når du ser på det så er det ikke noe dårlig budsjett, sett med KrF-øyne, sier hun.