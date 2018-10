BORTFØRING: Mannen ble angrepet i et boligstrøk på Holmlia sør i Oslo høsten 2015. Dette er fra leteaksjonen, hvor politiet lette etter ham i to døgn før de fant ham. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

To advokater siktet for å ha skjult kriminell på rømmen

Politiet mener de to advokatene holdt en kriminell skjult høsten 2015. Nå er begge siktet for motarbeidelse av rettsvesenet.

Publisert: 03.10.18 15:10 Oppdatert: 03.10.18 16:42

To advokater er siktet for motarbeidelse av rettsvesenet. Politiet mener at de to skal ha holdt en etterlyst kriminell i skjul i en bolig høsten 2015.

Kvinnen skal ha oppholdt seg over en lengre periode i Norge, får VG opplyst. Senere skal hun ha blitt kjørt ut av landet og til Spania av en mann i 20-årene. Også denne mannen er siktet i saken, får VG opplyst.

Fire yngre menn og en 40 år gammel kvinne ble i mars dømt for å ha kidnappet en mann og banket ham i to døgn. Saken knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods.

I forrige uke ble den utpekte gjenglederen (27) i Young Bloods pågrepet av politiet i Marokko. Han er siktet i det samme sakskomplekset, både for forbund om kidnapping og for motarbeiding av rettsvesenet.

Avviser alt

I dag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Min klient avviser blankt alt av straffbare handlinger. Det er snakk om et grovt tillitsbrudd. Den kriminelle holdt tett om at hun var etterlyst og hun forsøker nå å få mildere straff i saken hun allerede er dømt i, sier den ene advokatens forsvarer, Vidar Lind Iversen.

Lind Iversen sier hans klient har vært åpen med naboer og familie om at vedkommende bodde hos dem.

– Hun forsøker å fremstille seg selv som et offer for å få lavere straff. Det fremstår også som utrolig frekt etter at hun har forledet dem og misbrukt gjestfriheten deres. Hun hadde ikke fått komme inn døra dersom hun hadde vært ærlig, sier Lind Iversen.

Advokat Sverre Sjøvol forsvarer den andre advokaten.

– Han tar sterk avstand fra beskyldningene mot ham. Han erkjenner ikke straffskyld. Han er utsatt for et grovt tillitsbrudd fra den tiltalte i denne kidnappingssaken. Dette preger min klient både privat og profesjonelt, siden han er advokat, sier Sjøvold til VG.

Privatpersoner

– Det er viktig å få frem at det de er siktet for er noe vi mener de har gjort som privatpersoner, ikke som advokater, det er en viktig presisering, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til VG.

– Det har ingenting med yrkesutøvelsen å gjøre, slik vi ser det, understreker politiadvokaten.

Sigurd Klomsæt er forsvarer for kvinnen. Han sier til VG at hun er tydelig på hva Hun har blitt utsatt for og at hun ble sendt for å bo hos advokatene.