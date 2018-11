HJELPER ALLE: Slik markedsfører Ole Petter Madland tjenestene sine. Foto: PRIVAT

Politianmeldt for å reklamere for «negerærbe»

INNENRIKS 2018-11-19T18:26:59Z

Byggmester Ole Petter Madland utfører «alt i negerærbe». Ikke en hatefull ytring, sier ekspert på ytringsfrihet.

Publisert: 19.11.18 19:26

«Vi hjelper ælle. Utfører ælt i negerærbe!» står det på bilen til Ole Petter Madland. Ordene står skrevet rundt en karikatur av en afrikaner, med store lepper og bein som hodepynt.

Madland driver firmaet Byggtjenesten AS i Askim . Reklamen har skapt reaksjoner. Etter at saken først ble omtalt av Smaalenenes avis , har politibetjent Espen Valsgård valgt å anmelde Madland for hatefulle ytringer, etter straffelovens paragraf 185.

– Paragrafen omfatter hånende utsagn. Det mener jeg at dette er, sier Valsgård.

Han leder forebyggende avsnitt ved Østfold politistasjon.

– En stor del av jobben vår er å arbeide mot utenforskap. Jeg mener vi er forbi den tiden da slike utsagn var greit. Jeg føler at dette trekker i feil retning. Jeg følte en plikt og et ansvar, som leder av forebyggende avsnitt, sier Valsgård.

Vil ikke vedta bot

Byggmester Madland er ikke enig i at reklamen er rasistisk.

– Dette er galskap. Politiet henlegger alvorlig kriminalitet, og så bruker de ressurser på å anmelde meg for reklame på en bil. Det er litt feil bruk av ressurser, sier Madland.

Han er ikke enig i at reklamen er hatefull, og understreker at han jobber for både kurdere og somaliere.

– Jeg respekterer andre som har et annet syn enn meg, men de må også respektere meg. Jeg har vokst opp med lærebøker der det står at personer som kommer fra sør for Sahara er negere. Jeg leste om en negerkonge i Pippi Langstrømpe, sier han.

Madland mener heller ikke at illustrasjonen er rasistisk.

– Når jeg vokste opp med Tintin og Knoll og Tott, så var det aldri noe problem for noen, sier han.

Dersom han blir bøtelagt, vil han ikke vedta boten.

– Jeg er veldig for ytringsfrihet. Ingen i Norge har blitt dømt for å bruke ordet neger, sier Madland.

– Ikke hatefullt

Anine Kierulf, fagdirektør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, tror ikke reklamen omfattes av paragraf 185, selv om lovteksten også omfatter å «forhåne noen»

– Etter ordlyden gjør den det, men den skal tolkes slik at den rammer grovt hatefulle ytringer. Jeg mener at dette ikke er ytringer som kan bidra til bygge opp under hat mot grupper i befolkningen, sier hun.

At ytringen oppfattes som uheldig og lite hyggelig, mener hun ikke er nok til at den kan regnes som hatefull.

– Man kan mene at den er usmakelig, dum eller fra en annen tid. Uttrykket betegner egentlig bare en type arbeid som mange ikke vil gjøre. Det er utdatert og nedlatende, og antyder slik noe om avsenderen. Men det er ikke egnet til å bygge opp under hat mot en gruppe. Det er ikke noen naturlig tolkning av reklamen at den sier at én rase er mindre verdt enn andre, sier Kierulf.

Fakta: Straffelovens paragraf 185

Straffelovens paragraf 185 omfatter hatefulle ytringer, og lyder som følger:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn,

c) homofile orientering, eller

d) nedsatte funksjonsevne.

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, ellerd) nedsatte funksjonsevne.