MÅ SVARE IGJEN: Anniken Huitfeldt (Ap), til venstre, mener at abort-debatten egentlig handler om at Erna Solbergs kamp for å beholde statsminister-makten. Bildet er fra Stortingets spontanspørretime tidligere i år Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ap-Huitfeldt beskylder Erna Solberg for kynisk abort-spill for å beholde makten

Anniken Huitfeldt (Ap) beskylder statsminister Erna Solberg (H) for å drive et «uverdig» og «kynisk» spill om abortloven, og hevder at bakteppet er Solbergs kamp for å beholde statsminister-makten.

Publisert: 19.11.18 15:27

Lederen i Aps kvinnenettverk er opprørt etter VGs avsløringer mandag morgen, om et hittil ukjent møte mellom Høyres ledelse og KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad på Statsministerens kontor 11.oktober.

På møtet ble det diskutert mulige endringer abortloven, og mange kilder har oppfattet dette som et forsøk på å hjelpe «blå» side i KrF vil å vinne fram foran det ekstraordinære landsmøtet om KrFs veivalg 2.november.

Handler om makten

– Slik jeg leser det, legger Solberg en plan på Statsministerens kontor. Planen går ut på at norske kvinner igjen må inn i abortnemndene for å forsvare sitt eget valg om å ikke bære fram et sykt barn, sier Huitfeldt til VG.

– Jeg leser det slik at hun kaster dette inn i et politisk spill for at statsministeren skal bli sittende med makten, legger hun til.

– Hvordan vurderer du det?

– Dette må være toppen av politisk kynisme, helt uverdig av landets statsminister. Hun er åpenbart villig til å bruke alt i kampen om å bli sittende med makten, sier Huitfeldt.

Sender kvinner til nemndene

Hun mener at Erna Solberg har fått mye å svare for:

– Det fremstår som tydelig at initiativet til å diskutere endringer i abortloven ikke kom fra KrF, men fra Høyre. Det er Høyres ledelse som åpner for å sende norske kvinner inn i abortnemndene for å forsvare sine egne avgjørelser om å ikke bære fram et veldig sykt barn. Dette gjør de fordi de leser bildet slik at Ap aldri vil kunne gi KrF et slikt tilbud. Det har de helt rett i. Ap kunne aldri ha forhandlet bort en slik rettighet, sier Huitfeldt.

Høyre: Grove beskyldninger

VG har forelagt Huitfeldts uttalelser i dette intervjuet for Erna Solberg. Men hun overlater til sin Høyre-nestleder Bent Høie å kommentere:

- Jeg kjenner meg ikke igjen i de grove beskyldningene Anniken Huitfeldt fremmer. Erna Solberg har svart på en oppfordring fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Det gjorde også Jonas Gahr Støre på vegne av Ap. Under forutsetning av at kvinners rettigheter ikke svekkes har Høyre sagt ja til å diskutere paragraf 2c med KrF. Alle kvinner som søker abort etter 12 uke får også i dag sin sak behandlet og avgjort i abortnemnd, det vet Huitfeldt godt, skriver Høie i en epost til VG.

Kjør i Stortinget

Sist onsdag måtte Erna Solberg svare på en rekke spørsmål om abortsaken som først ble kjent gjennom Høyre-lederens abort-utspill i VG 18.oktober , en uke etter det hemmelige møtet med KrF-nestlederne på Statsministerens kontor.

Da sa Solberg at regjeringen ikke hadde noen planer om å endre abortloven . Så sa hun at hun ville svare på spørsmålene som leder i Høyre og ikke som statsminister.

– Nå vet vi at møtet fant sted på Statsministerens Kontor. Så nå må statsministeren gjøre rede for dette møtet, ikke bare som leder i Høyre, men også som statsminister, sier Anniken Huitfeldt.

Må svare onsdag

Erna Solberg har nå varslet Stortinget om at hun kommer for å svare på spørsmål i Stortingets spontanspørretime allerede kommende 21.november, kommende onsdag formiddag.

– Statsministeren må redegjøre for dette møtet ved første anledning, sier Huitfeldt.

Hun merket seg at også helseministeren, Bent Høie, ifølge VGs opplysninger var til stede på SMK-møtet 11.oktober. Høie er konstitusjonelt ansvarlig for abortloven, men også nestleder i Høyre.

– Debatter om abort skal vi ha, men de må foregå på en verdig og saklig måte, og basert på fakta. Det vi nå ser, er at abortdebatten kommer opp uten noen annen åpenbar grunn enn at statsministeren skal bli sittende. Det er da det blir uverdig, spesielt overfor de kvinnene som står overfor ekstremt følsomme dilemmaer, sier Anniken Huitfeldt.

Oppleves diskriminerende

- Vi kommer ikke til å kommentere fra interne møter, men møtet ble ikke arrangert på Statsministerens kontor, svarer Bent Høie.

- Høyres politikk hva gjelder abortloven er godt kjent, men det er heller ingen hemmelighet at flere i Høyre, partilederen inkludert, personlig er tilhenger av å gjøre endringer i paragraf 2C med begrunnelse i at den oppleves diskriminerende slik den blir praktisert i dag, legger Høie til.

- Det er godt kjent at kampen mot sorteringssamfunnet er en viktig sak for KrF. Knut Arild har et eget kapittel om det i sin bok og det er tema i de politiske dokumentene som ble behandlet på landstyret til KrF. Abort var også sentralt i vervekampanjer KrF gjennomførte i forkant av Hareide sin tale. Det er overraskende om AP har trodd at de kunne forhandle med KrF om å sitte i regjering uten å ta på alvor det som et samlet KrF løfter frem som en av sine viktigste saker, skriver Bent Høie.

Blir lagt merke til

Lederen i Aps kvinne-nettverk mener at debatten også skader Norges anseelse som et land hvor store deler av det politiske miljøet står sammen bak retten til abort.

– Norge har vært et av landene som har stått fjellstøtt på rettighetene. Nå når mange merker seg at Irland åpner for selvbestemt abort, legges det merke til at Norge ikke lengre er blant landene som holder fast ved rettighetene, sier Huitfeldt.

Hun viser til en artikkel i EU-Observer , som rapporterte at Norge nå går i motsatt retning av den liberale trenden i Europa forøvrig.