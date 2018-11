TILTALT FOR DRAP: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept kona Janne Jemtland. Her er de to sammen i Djibouti på Afrikas horn. Foto: Privat

De uløste gåtene i drapssaken mot Svein Jemtland

INNENRIKS 2018-11-27T07:14:30Z

Skjøt Svein Jemtland (47) kona Janne (36) i pannen med vilje eller gikk skuddet av som følge av et uhell? Det er tirsdagens viktigste spørsmål i Hedmarken tingrett.

Publisert: 27.11.18 08:14 Oppdatert: 27.11.18 09:27

Tirsdag skal statsadvokat Iris Storås i Hedmarken tingrett legge frem hva påtalemyndigheten mener skjedde natten Janne Jemtland døde.

Ektemannen Svein Jemtland er tiltalt for å ha påført kona et skudd med en 9 mm-pistol natt til 29. desember i fjor, før han etter kort tid skal ha senket henne i vann slik at hun døde av drukning.

Etter en omfattende bevisførsel er det fortsatt flere sentrale spørsmål som ikke har blitt besvart. Det er likevel ett hovedspørsmål Storås mener er det helt sentralt.

– Retten skal ta stilling til om han skjøt sin kone på trappa. Etter vår mening er bevisene tilstrekkelig til det, sier Storås.

Strafferammen for drap er 21 års fengsel, og Storås vil tirsdag også legge ned påstand om straff. Det er allerede varslet at forsvarerne vil ha Jemtland frifunnet for drap.

– Han erkjenner skyld for hvordan han håndterte kroppen i ettertid, og har tatt innover seg at det er straffbart. Men det er han ikke tiltalt for i denne saken, sier forsvarer Ida Andenæs.

Ulykke eller drap?

Ektemannen har hardnakket hevdet at Janne døde som følge av en ulykke. Den skal ifølge han ha skjedd etter at det oppstod en krangel fordi tobarnsmoren oppdaget at ektemannen hadde lastet ned datingappen Tinder på mobilen .

Under krangelen skal Janne Jemtland ha tatt frem en pistol fra nattbordskuffen. Det hele skal ha endt i et basketak på trappen utenfor inngangsdøren , hvor pistolen skal ha gått av ved et uhell da ektemannen forsøkte å ta den fra kona. Han mener det var 36-åringen som selv holdt på avtrekkeren.

Påtalemyndigheten mener derimot at Svein Jemtland har drept kona, og at han som utløste skuddet med vilje. Skuddet traff tobarnsmoren midt i pannen.

Under bevisførselen kom det frem at våpeneksperter fra Kripos mener det er lite sannsynlig at Janne Jemtland selv kan ha holdt på avtrekkeren da skuddet gikk av. Dette fordi det ville ha krevd stor kraft å utløse skuddet i den stillingen og med det treffpunktet skuddet hadde. De mener skuddet ble avfyrt fra mer enn fem centimeters avstand.

Død av drukning eller skuddskade?

Rettsmedisinerne Silje Osberg og Per Hoff-Olsen betegnet skuddskaden som dødelig, og at den ville medført døden innen maksimalt to til tre timer.

De fant derimot vann i lungene og brysthulen til Janne Jemtland , samt sandkorn i luftveiene. Kroppen hadde også svært sparsommelig med dødsflekker.

– Vi mener derfor at hun døde av drukning før skuddskaden tok livet av henne. Vi antar at hun etter ganske kort tid har vært brakt til et fuktig miljø, et vann, for det må ha vært en del vann for å få så mye vann i lungene. Så er hun nedsenket i Glomma etterhvert, sa Osberg i retten forrige uke.

Konklusjonen passer dårlig med Jemtlands forklaring . Han hevder at han, like etter at skuddet var falt, sjekket pust og puls til kona, men at hun da allerede var død. Hun skal deretter ha blitt liggende uten klær i snøen utenfor boligen i en til to timer før han pakket henne inn i plast.

Ifølge ektemannen oppbevarte han kona slik i bilen i nærmere 24 timer før han fraktet henne til funnstedet i Glomma ved Eid bru i Våler kommune.

Hvor har hun i så fall druknet?

Dersom påtalemyndighetens konklusjon er riktig, må Janne Jemtland ha vært oppbevart i et «fuktig miljø» fra kort tid etter skuddet falt og i tidsrommet frem til hun ble fraktet til Glomma. Hvor de mener dette stedet er, er ukjent.

Politiet har undersøkt en rekke vannkilder, deriblant elva Brumunda, Glomma og flere bekkefar i Brumunddal. Prøver ble sammenlignet med vannet som ble funnet i tobarnsmoren, uten resultater.

Senest i oktober undersøkte de et bekkefar ved Veldre sag, om lag tre kilometer unna ekteparets bolig. Der ble det funnet flere plastgjenstander og en hårstrikk, men ingen av dem kunne knyttes til Janne Jemtland.

Ektemannen har konsekvent nektet for at han har kjennskap til at kona har vært senket i et annet vann før han selv fraktet henne til Glomma.

Når ble hun fraktet?

Jemtland hevder at han kjørte konas døde kropp i en lånt bil Glomma natt til 30. desember. Det er funnet blod fra tobarnsmoren i både denne og familiens bil.

Eksperter fra Kripos mener at dette ikke kan stemme, og at ektemannen tidligst kan ha fraktet kona tirsdag 2. januar, tre døgn etter at han sier at han gjorde det.

De har sammenlignet Jemtlands telefon- og bilbruk, og undersøkelsene viser at disse bilene han disponerte ikke har kjørt lange nok distanser til at ektemannens forklaring kan være korrekt.

Jemtland på sin side mener han har alibi for denne natten og dagen fordi han hadde en kamerat på overnatting i huset.