Storm på vei – kan stanse hevingsoperasjonen

INNENRIKS 2018-11-23T10:13:33Z

Det flotte, kalde høstværet i Sør-Norge varer til neste uke, man så er det slutt: Onsdag er et stormsenter på vei inn fra vest, som kan gi sørlig storm på kysten og trolig stanse hevingen av KNM Helge Ingstad.

Publisert: 23.11.18 11:13

Fredag morgen opplyser Forsvaret at de fortsatt ikke er kommet i gang med nødlossing av dieselen fra KNM Helge Ingstad – og dette begrunner med sikkerhetshensyn til personell – det vil si dykkere – som skal utføre oppdraget.

Natt til fredag har vært stille og klar i sør – men vært stormfull i nord. En vestlig liten storm har feid inn over Nord-Norge fra Lofoten til Vest-Finnmark – og det er målt liten storm på flyplassen i Tromsø.

– Det er en rekke hurtigbåter som har måttet kansellere, og en bro er stengt, forklarer statsmeteorolog Ranveig Oftedal ved Vervarslinga i Tromsø.

Stort værskifte på gang

Godværet i sør skyldes et uvanlig kraftig høytrykk som har vandret fra øst og vestover i Norskehavet, og nå er på vei østover igjen. Dette har blokkert alle tunge våte lavtrykk fra vest. Men snart er det slutt: Onsdag i neste uke ser det ut til å være kommet så langt øst at lavtrykkene igjen kommer inn fra vest.

Og da kommer et skikkelig stormsenter, opplyser meteorolog Beathe Tveita i StormGeo:

– Det begynner å gjøre seg gjeldende onsdag, da fortsatt med sentrum vest for Skottland, men kommer for fullt torsdag. Da oppstår det – slik ser det ut foreløpig – en skvis mellom lavtrykket og det gamle høytrykket som nå ligger over Russland, og vi får en kraftig sørlig vind, forklarer hun.

Hun mener vi kan få vind opp i liten storm, kanskje mer.

Vindbegrensninger

Været er regnet som en stor risikofaktor for hevingen av KNM Helge Ingstad – og de ruvende kranlekterne har kjente vindbegrensninger. Bølger kan også lage trøbbel for hevingen.

– Dårlig vær kan påvirke fremdriften, siden hensyn til miljø og personellsikkerhet er prioritert. Dårlig vær kan også påvirke fartøyets stabilitet, sier kommunikasjonssjef i Forsvarsmateriell, Hilde Tank Nielsen.

Mye nedbør i sør og øst

– Men det ser ut til at den sterkeste vinden kommer litt sør på Vestlandet. Det vil blåse sørlig over hele Sør-Norge og gi mye nedbør over Sørlandet og østafjells, sier hun.

Begge meteorologene understreker at det er 5–6 dager fram, og prognosene kan forskyve seg noe i tid og muligens sted, men vinden på Vestlandet torsdagen virker nokså fast i prognosene.

– Det vil også blåse nokså friskt gjennom den påfølgende helgen. Vi har et ganske solid værskifte som kommer med dette stormsenteret, sier statsmeteorolog Ranveig Oftedal.