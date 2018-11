GIKK PÅ LAND: Et naust skal være skadet i forbindelse med at Redningsskøyten «Idar Ulstein» gikk på land torsdag ettermiddag i Haram. foto: Kristoffer Antonsen/Nordrenett.no

Redningsskøyte kjørte på land og knuste naust på Sunnmøre

INNENRIKS 2018-11-29T12:37:36Z

Redningsskøyta «Idar Ulstein» har gått på land i høy fart og skal ha knust et naust utenfor Ålesund. Mannskapet skal ha vært på vei tilbake fra et dykkeroppdrag da ulykken skjedde, opplyser pressevakten i Redningsselskapet.

Publisert: 29.11.18 13:37 Oppdatert: 29.11.18 15:25

«Ingen av de tre mannskapene som var om bord er alvorlig skadet etter at redningsskøyta Idar Ulstein gikk på grunn utenfor Ålesund i dag», tvitret Redningsmannskapet rundt klokken 14.00 torsdag.

Det var Sunnmørsposten som først meldte om hendelsen.

Avisen skriver at Haram brannvesen rykket ut torsdag etter en melding om at en båt hadde gått på land på Grytastranda.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.28.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Tove Anita Asp sier til VG torsdag ettermiddag at de fortsatt ikke vet så mye om hva som har skjedd, men bekrefter at tre personer skal ha befunnet seg i båten da den kjørte på land.

Hun opplyser én person er skadet i en finger.

– Helse er på stedet, og personen skal bli tatt hånd om, sier operasjonslederen.

Vitner på stedet skal ha fortalt Sunnmørsposten at båten har «knust et naust som står i strandlinja». Dette bekrefter Asp.

– Vi vet fortsatt ikke årsaken til ulykken, men et naust er skadet i forbindelse med at redningsskøyten havnet på land, sier Asp.

– Nå må vi prøve å få sikret båten så den står trygt, og det ikke er fare for at den velter. Deretter vil vi opprette sak, og det vil bli etterforsket på vanlig måte for å finne årsaken til ulykken, legger hun til.

– Skal ha hatt høy fart

Pressevakt i Redningsselskapet, Lars Mosby Enger sier til VG at «Idar Ulstein» skal ha hatt høy hastighet, og at de har satt krisestab på saken. Beredskapssjefen skal i 13.45-tiden torsdag være på vei til Ålesund for å bistå i saken.

– Vi er selvfølgelig glade for at det kun er lettere skader på mannskapene vår, og vårt fokus er selvfølgelig på på mannskapet. Båten blir lite viktig i en sånn situasjon, så vi har satt inn alle ressurser på å finne ut hva som har skjedd og for å ivareta de på en best mulig måte, sier han til VG.

Rundt klokken 13.30 tvitret Redningsselskapet den første meldingen om hendelsen:

«Idar Ulstein» gikk i formiddag på grunn i høy hastighet utenfor Ålesund. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen. Krisestab er satt. Det er foreløpig for tidlig å si hva som var foranledningen for hendelse.», tvitret de.

Ett minutt senere tvitret Redningselskapet en uttalelse fra beredskapssjef Ronny Pedersen:

– Vi tenker først og fremst på mannskapet i denne situasjonen. De vil bli ivaretatt på best mulig måte.

På vei hjem fra dykkeroppdrag

Klokken 14.20 opplyser pressevakt i Redningsselskapet, Lars Mosby Enger via SMS at mannskapet skal ha vært på vei tilbake fra et dykkeroppdrag da ulykken skjedde.

– Det er foreløbig for tidlig å si noe om foranledningen til hendelsen, men det sier seg selv at dette ikke var en planlagt manøver, legger han til og sier det vil ta noe tid før de har funnet ut hvordan båten skal berges.

Ifølge Redningsselskapet sine hjemmesider skal «Idar Ulstein» ha reddet tre liv, assistert 1539 personer og 400 fartøy siden den ble satt i drift. Pressevakten opplyser til VG at redningsskøyten kostet i overkant av 40 millioner kroner da den var ny i slutten av 2015.

Det vil bli holdt pressebrief om ulykken på RS-basen i Magdevågveien 1, Ålesund kl 18.30 torsdag kveld, melder Redningsselskapet gjennom Twitter.