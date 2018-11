Jemtland til forsvarer: – Janne lå naken ute 1,5 til 2 timer

HAMAR (VG) Svein Jemtland forklarer på spørsmål fra forsvarerne at Janne Jemtland lå naken utenfor huset i 1,5 til 2 timer etter at skuddet var gått av.

Publisert: 13.11.18

Saken oppdateres fortløpende. Det nyeste legges øverst i saken. Svein Jemtlands forsvarere spør ham ut om hans forklaring på hva som skjedde da Janne Jemtland ble skutt i julen 2017.

Forhandlingene er utsatt til onsdag klokken 11.45 ettersom beslutningen om å holde åpne dører er anket til lagmannsretten.

Beslutningen om å holde retten for åpne dører er blitt anket. Retten skal forhandle om åpne eller lukkede dører. Beslutningen kommer 13.30.

– Kan ikke se at jeg skal bli dømt

Bistandsadvokaten spør om kontakten med barna de siste to ukene og konfronterer ham med at han skal ha uttrykt overfor dem at han snart slipper ut igjen.

– Jeg kan ikke se at jeg skal bli dømt i denne saken her, så da lager jeg ikke noen falske forhåpninger, sier Jemtland.

– Har aldri instruert barna

Forsvarer Flemmen Johansen spør om hvorvidt han har instruert sønnen om hva han skulle si i avhør.

– Jeg har aldri instruert og sagt at sånn må du si og sånn må du si, sier Jemtland, men sier han har fortalt ham en historie om hva som skjedde.

– Enkle, litt hvite løgner, sier han.

Dødsårsak: Drukning

Forsvareren spør Jemtland hvordan han reagerte da han fikk vite at dødsårsaken var drukning.

– Det var ikke noe hyggelig. Det kom som et ordentlig sjokk for meg. Det var helt uvirkelig. Det ble avlyst videre avhør og jeg fikk medisinsk hjelp, svarer han.

Lå ute 1,5 til 2 timer

– Tilbake til det aktuelle døgnet, 29.12 etter 02.19, så forklarer du hva som skjer. Da er jeg kommet ut på trappen etter at skuddet er gått av. Du beskriver at du tar av Janne klærne og lar henne blir liggende. Hvor lenge blir hun liggende ute før du pakker henne i plast? Spør forsvarer Ida Andenæs.

– Jeg kan tenke meg at det dreier seg om 1,5 til 2 timer, sier Svein Jemtland.

Hun spør videre om hvordan været var, og får til svar at det var omkring minus ti grader og snø.

Mener Janne hadde temperament

– Hun hadde et voldsomt temperament, det kunne gå en kule varmt, det beklaget hun etterpå, sier Jemtland på spørsmål fra forsvareren om å fortelle om forholdet mellom seg og Janne Jemtland.

Han forteller at Janne ikke alltid var fornøyd, og utdyper:

– Det var daglige ting, at jeg ikke silte opp nok for familien. At jeg gjorde ting som ikke var forenelig med familielivet. Jeg tok ikke nok ansvar innenfor familiens fire vegger.

Han forteller også at han er veldig stolt av sin kone og alt hun har fått til:

– Det var min kjærlighet, Janne.