Sendte bombe til politistasjonen i Ski: – Det var tenkt at den skulle gå av og drepe ansatte

INNENRIKS 2018-12-06T12:04:29Z

SKI (VG) Politiet bekrefter at den mistenkelige pakken som gjorde at de måtte stenge deler av politihuset i Ski, faktisk var en bombe. – Til hensikt å gjøre skade på mennesker, sier politiet.

Publisert: 06.12.18 13:04 Oppdatert: 06.12.18 13:53

Onsdag formiddag ble politihuset i Ski ble evakuert etter at det kom inn en mistenkelig pakke . På en pressekonferanse torsdag bekrefter politiet at det er snakk om en hjemmelaget sprengladning, som var designet for å gå av når pakken ble åpnet.

– Det var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker. Det dreier seg om en svært alvorlig, straffbar handling. Vi anser dette som et angrep på politiet med stort skadepotensial. Vi har derfor satt av en stor etterforskningsgruppe som skal jobbe med dette, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

– Dette var ikke sendt for å skremme, men for å gjøre skade. Det var tenkt at denne skulle gå av og drepe ansatte i politiet. Det er svært alvorlig og et angrep mot demokratiet og styresett, sier Hasseldal videre.

Ingen mistenkte

– Vi mener at den hadde potensial til å drepe ansatte i politiet som befant seg i nærheten dersom den hadde gått av, utdyper han overfor VG.

Hasseldal opplyser at ingen er mistenkte eller pågrepet i saken, og at Øst politidistrikt har koblet Kripos inn i etterforskningen.

– Vi har sett oss nødt til å sette inn tiltak for å sikre våre ansatte. Jeg kan ikke gå inn på detaljer i hva dette innebærer, sier han videre.

Bombegruppen uskadeliggjorde innholdet i pakken på stedet i 13.30-tiden i går, men de ville ikke kommentere hva innholdet i pakken var, og sa at de måtte gjøre videre undersøkelser.

– Dette er en veldig spesiell sak, og det er sjeldent vi ser denne type handlinger i Norge, sier politiadvokat Bjørn Thune.

Mistanke ut fra innhold

Strafferammen i en slik type sak er inntil ti år, opplyste politiadvokaten.

Politioverbetjent Svein B. Husdal sier at det var grunnlag for mistanke mot innholdet i pakken ut fra hva politiet så da de åpnet pakken, uten at han vil gå inn på detaljer om innholdet i pakken.

På pressekonferansen torsdag kunne politiet opplyse at pakken ble levert med posten i 8-tiden på morgenen. Den første meldingen om den mistenkelige pakken kom inn onsdag klokken 09.01. Halvparten av politistasjonen ble da evakuert, og politiets bombegruppe kom til stedet for å undersøke gjenstanden.

– Den er levert inn via politihuset, antagelig via posten eller resepsjonen. Bombegruppen driver med undersøkelser nå, og vi har folk utenfor for å holde bygget sperret av. Det ble fattet mistanke da pakken ble åpnet, sa innsatsleder Arve Hermansen til VG onsdag formiddag.