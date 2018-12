FORTELLER: En av kvinnene som forteller sin historie har sluttet i Forsvaret og påbegynt et sivilt studie. Foto: Silje Kampesæter, Forsvarets Forum

Forsvarskvinner forteller om trakassering

INNENRIKS 2018-12-10T06:46:05Z

Da metoo-historiene kom fram i ulike deler av samfunnet for et år siden, var det stille fra kvinnene i Forsvaret. Nå står fire kvinner frem med sine historier om trakassering og ukultur.

Publisert: 10.12.18 07:46

Det er Forsvarets forum som skriver om sakene. Alle kvinnenes historier kan leses i sin helhet på deres nettsider .

En av kvinnene, som fagbladet har gitt navnet «Vilde», forteller om en episode der hun tilbød sitt befal i Sjøforsvaret å overnatte på gjesterommet etter en tur på byen. Han gikk imidlertid inn på hennes rom og til hennes seng, trass protester, ifølge henne selv.

– Jeg sa nei. Flere ganger og prøvde å skyve ham fra meg da han kom nærmere. Ba ham gå ut av rommet mitt, men han var for sta, forteller hun til Forsvarets forum.

Etter hvert ga hun etter, forteller hun, og sier at det føltes som eneste måte å komme seg ut av situasjonen.

Hun forteller at det samme skjer igjen et par uker senere. Da sier hun at han hopper etter henne i en taxi hjem fra byen og tar henne ikke på alvor når hun sier at hun ikke vil ha sex.

Hun starter senere på befalsskolen, og forteller at en kveld hun spiller biljard med flere andre, blir hun slått på baken med stor kraft, så hun får blåmerke. Hun sier at mannen som slår henne forteller henne at han skulle få 700 kroner for å slå henne alt han kunne på rumpa.

I fjor anmeldte hun begge sakene, og de ble henlagt. Hun har nå begynt på en sivil utdannelse.

Les flere utdrag fra historiene til forsvarskvinnene lenger ned i artikkelen.

– Utdaterte holdninger

Seniorforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til Forsvarets Forum at Forsvaret har et stort problem med holdninger.

– Det er ikke bare unge soldater som snakker nedsettende om kvinner, enkelte eldre militære har også utdaterte holdninger. Flere er blitt bevisste på hva de sier i åpent selskap. Men det samsvarer ikke nødvendigvis med hva som blir sagt i lukkede rom og menn seg imellom.

I Forsvarets medarbeiderundersøkelse fra 2017 svarer 4,51 prosent av de militært ansatte kvinnene svarte at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet en eller flere ganger i måneden. 0,67 prosent av mennene svarte det samme. Blant de vernepliktige har 16 prosent av kvinnene opplevd seksuell trakassering. Nesten 70 prosent av alle ansatte i Forsvaret svarte på undersøkelsen.

Det var 12 prosent kvinner blant de militært ansatte i Forsvaret i 2017, og 33 prosent kvinner blant de sivilt ansatte. Av dem som fullførte førstegangstjenesten i fjor, var 23 prosent kvinner, står det på Forsvarets nettsider .

Fakta om trakassering Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å være regnet som trakassering må det oppleves urimelig og uønsket av den som utsettes for det.

Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet. Kilde: Forsvarets forum.

– Forbanna

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sier til fagbladet at han blir forbannet over historiene Forsvarets forum har avdekket.

Han tror det er mørketall i statistikkene fra medarbeiderundersøkelsene, og oppfordrer menn til å støtte kampen mot seksuell trakassering.

– Jeg tror det er utrolig viktig at menn fronter noen av de utfordringene vi menn har skapt overfor kvinner. At vi ikke lar kvinnene fronte det selv hele tiden. Men til syvende og sist må vi få alt fram i lyset. Derfor må kvinner og menn som føler at de blir mobbet eller trakassert, varsle og si klart ifra, sier Bruun-Hansen til Forsvarets forum.

– Sjefen var fæl til å bruke hersketeknikker

En annen kvinne, som har fått navnet «Nora», forteller at hun ble frarådet av flere ledere fra å takke ja til tilbudet om stillingen hun ønsket seg. Da hadde hun vært ti år i Forsvaret, som blant annet innebar tre år på Krigsskolen og en utenlandsoperasjon. I stedet ble hun foreslått stillinger langt lavere enn hennes fartstid skulle tilsi.

En tredje, som fagbladet har kalt «Stina», forteller at hun løpet av årene på befalsskolen og krigsskolen opplever å bli latterliggjort, bli bedt om å skjerpe seg når hun melder om forholdene, få upassende tilnærminger fra overordnede, bli klådd på til stadighet og få nedlatende utsagt.

I det tredje pliktåret etter Krigsskolen topper det seg, ifølge henne.

– Vi var to kvinner i staben. Sjefen var fæl til å bruke hersketeknikker, og synet hans på kvinner var generelt dårlig. Han reagerte med høyrøstet sinne og truet folk med omplassering.

Hun varslet om oppførselen, men ingenting skal ha skjedd. Rett etterpå ble hun sykmeldt. I dag er det flere år siden hun sluttet i Forsvaret.

Kvinnene er anonyme fordi de frykter belastningen med å stå frem med sitt ekte navn er for stor. Det frykter at de kan bli stigmatisert, uthengt, utestengt eller trakassert dersom identiteten blir kjent for kollegaer og sjefer.