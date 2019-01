Knivofferets bror: Stakk henne med to hender rundt kniven

Beskrivelsen Nils Petter Hennum (29) fikk av 20-åringen som knivstakk hans søster (25) på en Kiwi-butikk i Oslo i går, tegner bildet av en gjerningsmann som handlet «rolig og avbalansert».

Politiet fikk melding klokken 12.53 i går om det som først ble antatt å være et ransforsøk på en Kiwi i Møllergata i Oslo. I dag overtok Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforskningen av saken.

De kaller det nå for en terroretterforskning.

I avhør har siktede fortalt at voldshandlingen hans var en terroraksjon og at han ønsket å drepe flere, ifølge PST-sjef Benedicte Bjørnland. Hun setter angrepet i direkte sammenheng med islamistisk ekstremisme.

Dyrevenn og blodgiver

– Jeg fikk beskjed om dette kvart på tre i går og løp opp til sykehuset på Ullevål. Det var veldig merkelig å se lillesøsteren sin sånn, med tuber og slanger og i respirator, sier Hennum til VG.

– Hun er genuint snill. Hun er dyrevenn, blodgiver og vegetarianer. En som bryr seg om alle og som står klar med hjemmelaget mat når du kommer hjem, forteller han.

Kiwi-butikken i Møllergata er han og lillesøsterens nærbutikk som samboere i en leilighet ikke langt unna. I samtaler med personer som var til stede og politi, forteller Hennum at søsteren og gjerningsmannen hadde gått forbi hverandre noen ganger. Søsteren hadde blant annet pantet flasker, men de hadde ikke hilst eller vist tegn til å kjenne hverandre.

«Rolig og avbalansert»

Mens søsteren stod klar til å betale ved kassene kom den 20 år gamle mannen fra den russiske republikken Basjkortostan bak henne.

– Han gikk rolig og avbalansert mot henne og stakk kniven i ryggen hennes med begge hender. Han skulle til å stikke en gang til, men da skled han. Deretter fekter han med kniven mot kassamannen, som klarer å forsvare seg, sier Hennum at han er blitt fortalt.

Deretter er det trolig tilfeldigheter som gjør at lillesøsteren unngår å bli knivstukket mer.

– Hun kom seg ut av butikken og tok til høyre hvor hun ble liggende ved en trapp, mens han gikk til venstre, sier Hennum.

Familien har nå fått gode prognoser fra legene, og om en operasjon går etter planen i morgen, vil 25-åringen trolig bli tatt ut av kunstig koma.

– Hun var bare på feil sted til feil tid. Men vi har fått beskjed fra legene om at hun har mye nytte nå av at hun er sporty og trener mye. Hun skulle blant annet delta på Tough Viking i Holmenkollen (hinderløp, red. anm.) , forteller broren.

Bekymret for «spillovereffekt»

PST opplyste i dag at den russiske statsborgeren kom til Norge via Sverige på torsdag, samme dag som han gjennomførte knivangrepet.

Forfatter og journalist Magnus Sandelin og forsker Magnus Ranstorp ved den svenske forsvarshøyskolen har begge fulgt svenske jihadistmiljøer i en årrekke. Mens angrepet på Kiwi i Møllergata fant sted, var de også begge i Oslo for å forelese nettopp om svenske jihadistnettverk.

Ranstorp påpeker gjerningspersonens behov for enten et arbeidsopphold eller en asylstatus i Sverige.

– Det er viktig å se på denne saken grundig, hvorfor personen slapp inn og om det fantes tegn til at han ville gjøre dette mot noen og hvor lenge personen har vært i Sverige. Det er en potensiell spillovereffekt fra Sverige til naboland, sier terrorforskeren.

– Har han vært en tid i Sverige så er det interessant, men det vet vi ikke per nå. Russiskspråklige, sentralasiatiske og kaukasiske islamistnettverk i Sverige er et relativt nytt fenomen. Angrepet i Oslo passer inn i et mønster der vi ser personer inspirert av ekstremistisk ideologi gå til angrep med enkle midler, som kniv, men det er fortsatt viktig å vente på mer informsjon her, sier Sandelin.