Unik rettssak om samehets: – Håper det setter en standard

BODØ (SALTENPOSTEN): For første gang er en person tiltalt for hatytringer mot samer. Selv mener mannen Facebook-kommentarene var humor.

Mandag gikk en historisk rettssak for Salten tingrett. En mann fra Meløy er tiltalt for å ha kommet med hatefulle og diskriminerende ytringer basert på etnisitet.

Det er første gang en person er tiltalt for den type ytringer mot en hel folkegruppe, uten at enkeltpersoner står på andre siden som fornærmet, skriver Saltenposten .

Ytringen mannen er tiltalt for ble publisert på Avisa Nordlands Facebook-side i august i fjor. Hans Petersen fra Saltdal synes den var så grov at han anmeldte saken.

«Samejævlene»

I kommentarfeltet skriver mannen blant annet dette om samiske barn: «De lærer å si erstatning før de lærer å si mamma og pappa» og «De hører hjemme på vidda, og ikke her med de latterlige klovnedraktene. Blir så fette provosert over disse samejævlene».

– Jeg er av samisk opprinnelse, og vil at mine barn skal få vokse opp med det jeg ikke fikk. Så når det kommer så alvorlig hets går jeg til det skritt å anmelde, sier Hans Petersen, som var til stede i retten.

Han har funnet tilbake til sin samiske identitet i voksen alder. Han møtte i retten sammen med sine to døtre.

– Håper det kan sette en standard

Yngstedatter Viktoria Petersen (16) synes faren er modig som har tatt saken til retten. Hun opplever det som vanskelig å vise fram sin samiske identitet fordi det er så mye hets.

– Jeg har vokst opp med at samer ikke har vært greit. Jeg har blitt mobbet for det, og det frister ikke å gå med samekofte, som er mitt fineste plagg. Det er tungt når slike utsagn kommer på trykk. Denne rettssaken er viktig fordi jeg håper det blir satt en grense for hva som er greit og ikke greit, sier Viktoria Petersen.

Dette sier loven § 185: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. (....) Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,b)religion eller livssyn,c)homofile orientering, ellerd)nedsatte funksjonsevne. Kilde: lovdata.no

Det var hennes eldre søster Margrethe Petersen som først så kommentaren på nett.

– Jeg var akkurat kommet hjem fra jobb. Jeg tok screenshot og sendte til pappa, som da tok seg av anmeldelsen. Vi må dessverre leve med slike ting, sier hun.

Hevder det er humor

Tiltales advokat, Tor Haug, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld fordi han mener kommentarene var humor.

– Han hadde ingen tanker om at dette var straffbart da han publiserte dette. Jeg leter fortsatt etter hvilke motiv han skulle ha knyttet til etniske og rasemessig motivert. Jeg finner ingen motiv, sier Haug.

Han understreker at mannen hverken før eller etter ytringen, har kommet med lignende uttalelser mot samer.

Tiltalte benekter ikke at han skrev innlegget.

– Jeg satt egentlig bare og kjedet meg. Det var ikke ondt ment, det skulle være humor i dette. Jeg hadde aldri lagt ut dette om jeg visste at det skulle bli så ille, sa mannen i retten.

Spilte av sketsj

– Jeg har sitert noe fra en sketsj av Atle Antonsen, også har jeg lagt til noe selv, sa tiltalte.

Advokaten spilte av opptaket i retten.

Her kan du høre den rundt ti år gamle radiosketsjen:

– Du mener dette bør tolkes på samme måte som sketsjen?, spurte aktor Gaute Rydmark.

– Ja, det mener jeg, sier tiltalte.

Sketsjen fra Atle Antonsen har tidligere vært publisert som leserinnlegg i Harstad Tidende. Det ble avisen felt for i PFU, fordi det er kommet inn i et område av avisen som ikke gjør at det fremstår som humor og satire.

– Lavere terskel

Aktor Gaute Rydmark ber om en betinget fengselsdom på 18 dager og en bot på 15.000 kroner.

– Det virker som terskelen for denne typen uttalelser blir lavere og lavere i sosiale medier, og jeg mener det er greit at vi reagerer mot dette, sier Rydmark.

Han mener det er stor forskjell på denne uttalelsen, og forsvarers fremheving av humoristiske sketsjer.

– Når det er fremsatt i humorprogrammer, så skjønner man på en annen måte at dette er ment som humor og ironi, sier Rydmark.

Både aktor og forsvarer var enige om at det ikke finnes sammenlignbare saker, og det nærmeste sammenligningsgrunnlaget de to hadde funnet, var en dom fra Høyesterett i 2012 der en person ble dømt for rasistiske kommentarer.

Dom i saken er ventet neste uke.